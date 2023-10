Le sneakers Golden Goose corrono verso Piazza Affari: quotazione nel 2024 con capitalizzazione di oltre 3 miliardi

Le sneakers di lusso del marchio veneziano Golden Goose potrebbero sbarcare in borsa nella primavera del 2024 con multipli stellari

Le sneakers di lusso di Golden Goose corrono verso Milano. La società che produce le calzature più di moda del momento è pronta a quotarsi a Piazza Affari. E, secondo il Corriere della Sera, come avvenuto per la strabiliante quotazione di Birkenstock a Wall Street, anche in questo caso i multipli potrebbero essere stellari.

Le sneakers di Golden Goose

Una volta si chiamavano scarpe da ginnastica e venivano utilizzate per fare sport. Ora invece si chiamano sneakers, sono di gran moda, e vengono indossate da tutti in ogni situazione. Il risultato, finanziariamente parlando, sono aziende solide che macinano utili e attirano l’attenzione di fondi e investitori.

Golden Goose è un marchio veneziano di sneakers di alta moda Golden Goose, acquisito dalla società di private equity Permira nel 2020 e guidato dall’amministratore delegato Silvio Campara. Il prodotto di punta? Le sneakers decorate con una stella a cinque punte sul lato, che vengono vendute a più di 400 euro (437 dollari) al paio.

Golden Goose verso la quotazione a Milano

Secondo le stime preliminari del mercato, Golden Goose potrebbe ottenere all’Euronext Milano una valutazione fino a 25 volte l’ebitda. Sulla base del margine operativo lordo del 2022, stimato da Fitch in 131 milioni, Golden Goose arriverebbe a una capitalizzazione di oltre 3 miliardi a Piazza Affari.

Nel primo semestre del 2023 la società ha realizzato ricavi pari a 276,4 milioni di euro, in aumento del 21% rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 65% in confronto al 2021. Guardando ai singoli mercati: la società ha segnato +12 in America, +24T nell’area Emea e +19% nell’Asia pacifico. L’ebitda è al 34,6%.

Golden Goose ha scelto Lazard come advisor finanziario, Latham&Watkins come legale adesso sarebbe alla ricerca delle banche che si occuperanno del collocamento, previsto per la primavera del 2024, e dell’anchor investor che acquisti una quota significativa.