Landi Renzo torna in utile nel 2021 e annuncia un aumento da 60 milioni. Itaca entra nel capitale

Itaca Equity Holding entrerà nella NewCo che controllerà Landi Renzo – L’aumento di capitale sarà garantito fino a 50 milioni proprio da Itaca e dalla famiglia Landi

Landi Renzo torna in utile e annuncia un aumento di capitale. La società specializzata in impianti per motori a Gpl e a metano fa sapere in una nota di aver chiuso il 2021 con un risultato netto positivo per 545mila euro, dopo la perdita di 7,8 milioni registrata nel 2020.

Il fatturato consolidato ha raggiunto i 242 milioni, in forte crescita rispetto ai 142,5 milioni dell’esercizio precedente. A parità di perimetro, il fatturato consolidato è aumentato del 17,1% su anno.

Per quanto riguarda la redditività, l’Ebitda adjusted si attesta a 14,6 milioni, quasi il doppio rispetto agli 8 milioni del 2020. L’Ebitda è pari invece a 12,6 milioni (il 5,2% del fatturato), in crescita dell’89,6%.

La posizione finanziaria netta è negativa per 133 milioni di euro (dai 73 milioni di fine 2020), di cui 25 relativi all’impegno finanziario per l’acquisizione di Metatron SpA.

Itaca entra nella NewCo che controllerà Landi Renzo

Inoltre, Girefin e Gireimm, che detengono il 59,16% di Landi Renzo, hanno sottoscritto con Itaca Equity Holding un accordo non vincolante sull’ingresso di Itaca nella società che controllerà Landi Renzo. “L’operazione – si legge nella nota dell’azienda – è volta a supportare il piano di investimenti di LR nel segmento della mobilità sostenibile e in quello delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo di idrogeno, biometano e biogas come fonti del futuro”.

L’accordo prevede che i soci attuali conferiscano tutte le loro quote di Landi Renzo alla NewCo e che cedano alla stessa pro soluto loro crediti verso LR fino a 18,1 milioni di euro.

In arrivo un aumento di capitale fino a un massimo di 60 milioni

Il Cda di Landi Renzo ha poi deliberato un aumento di capitale fino a un massimo di 60 milioni di euro da proporre all’assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile. L’operazione sarà garantita fino a 50 milioni da Itaca e dalla Famiglia Landi.

Il Ceo di LR, Cristiano Musi, investirà nella NewCo 300mila euro. La partecipazione dei soci attuali nella NewCo sarà comunque uguale o superiore al 51% del capitale sociale, quindi manterranno il controllo di diritto e di fatto della NewCo e, indirettamente, di Landi Renzo.

