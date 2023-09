Lampedusa riporta Meloni sulla terra ma Salvini e Le Pen continuano nel loro delirante gioco delle tre carte

La dura realtà degli sbarchi senza fine dei migranti fa a pezzi la demagogia della destra e Meloni deve cominciare ad aprire gli occhi mentre Salvini e Le Pen continuano il valzer della demagogia, del razzismo e del populismo

“Lampedusa riporta la Meloni sulla terra” titola efficacemente LeJournal.info, il nuovo sito indipendente francese fondato e diretto da Laurent Joffrin, già creativo direttore di Nouvel Observateur e di Liberation. L’estrema destra italiana aveva promesso in campagna elettorale – osserva Joffrin – di ridurre drasticamente l’immigrazione ma ora si scontra con la realtà: in un anno “gli arrivi di migranti sul suolo italiano sono aumentati in maniera esponenziale e – simbolo dei simboli – la piccola isola meridionale di Lampedusa viene travolta in pochi giorni dall’arrivo di un numero di profughi superiore alla sua popolazione”. Falliti gli accordi con la Tunisia e le vessazioni nei confronti delle Ong, “la tragica verità dei flussi migratori si è imposta al Governo italiano” e vedremo oggi che cosa la premier proporrà al Consiglio dei ministri, ma è significativo che a Lampedusa la Presidente della Ue, Ursula Von der Leyen, pur promettendo solidarietà all’Italia, non abbia minimamente preso in considerazione l’idea meloniana di una missione navale nel Mediterraneo anti-migranti. Per carità, l’esodo biblico dei migranti verso l’Italia e verso l’Europa è una tragedia epocale talmente grande che nessuno ha ricette facili ma le soluzioni possibili, tutte difficili – rileva ancora Joffrin – non possono discostarsi dell’accoglienza dignitosa dei migranti, dall’esame scrupoloso della loro situazione, dall’ospitalità in Italia e dalla distribuzione in Europa di chi soddisfa i criteri di ammissione e dal rimpatrio con dignità degli altri. Parole ragionevoli. Tutto il contrario di quello che si è sentito al raduno della Lega a Pontida dove Matteo Salvini ha ospitato la leader dell’estrema destra Marine Le Pen in una sagra di demagogia, populismo e razzismo della peggior specie condito dal gioco delle tre carte. Due esempi per tutti: “L’idea di Europa di Le Pen – afferma Salvini – è la nostra”: peccato che la filoputiniana Le Pen non vuole l’Europa ma la sua disgregazione, esattamente come il dittatore russo. Poi – secondo esempio – la Le Pen ricambia celebrando la politica muscolare anti-migranti di Salvini e sostiene che l’Italia dovrebbe fare come la Francia chiudendo i porti ai migranti. Non solo la Francia non chiude i porti alla cieca ma nel suo Paese la Le Pen conduce una lotta senza quartiere contro il Presidente Emmanuel Macron e in Italia ne rivaluta la politica migratoria? Questo si chiama fare il gioco delle tre carte. Un modo per dire che l’immigrazione è una tragedia terribile ma che le finte soluzioni di Salvini e Le Pen hanno un solo nome: pagliacciate