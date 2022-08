Lampa e Gruppo Glb: nuova partnership industriale su produzione accessori per brand di lusso

Azionista di riferimento White Bridge Investments. L’obiettivo dell’accordo è di diventare il punto di riferimento per i brand di lusso

Lampa e Gruppo Glb, attivi nel mercato degli accessori per il mondo del lusso, annunciano una partnership strategica industriale, con l’obiettivo di diventare “il punto di riferimento per i brand di lusso”, spiega una nota. I due gruppi lavoreranno insieme alla produzione di accessori (Lampa produce accessori in resina e in materie plastiche per i brand del lusso, Glb è composto dalle società Obi, Iab e Scaf ed è specializzata nella creazione e produzione di accessori in metallo e di bigiotteria).

La partnership si inserisce nel più ampio progetto, che vede come azionista di riferimento White Bridge Investments, di creare “il leader italiano nel settore attraverso l’aggregazione di fornitori di eccellenza per soddisfare le esigenze dei brand della moda e del lusso”, come si legge in una nota. L’obiettivo è garantire un elevato livello di servizio, specialmente in termini di reattività e velocità di consegna. Il gruppo Glb è guidato da Luca Boncompagni, che continuerà a indirizzarlo nella prossima fase di crescita. “La partnership permetterà al gruppo di espandere la propria offerta, affiancando gli accessori in metallo a quelli in materie plastiche e resina”, hanno detto Mirko e Luca Bertoli, amministratori delegati di Lampa. L’unione “ci permetterà di investire risorse sempre maggiori sullo sviluppo della nostra impresa e di continuare a innovare e sperimentare in un settore in costante evoluzione”, ha aggiunto Luca Boncompagni, Ad del gruppo Glb.

Nell’operazione, Lampa è stata assistita da Tommaso Lillo ed Emilio Pestarino di Houlihan Lokey in qualità di M&A advisor, da Riccardo Martinelli e Raffaele Ciccarelli di Vitale&Co in qualità di advisor finanziario e dallo studio legale Pedersoli in qualità di advisor legale, con Alessandro Marena e Massimo Trimboli Raguseo. Deloitte si è occupata della due diligence finanziaria e fiscale, con team guidati da Marco Bastasin e Mario de Blasi, mentre Andrea Ferretti di Bilma ha curato la due diligence ambientale.