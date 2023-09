La Zurich di Mario Greco a un passo da Kairos. Offerta vincolante per 40/50 milioni

Dall’unione dei due nascerebbe un colosso finanziario da 21 miliardi di euro

Zurich, una delle primarie compagnie assicurative guidata da Mario Greco, potrebbe averla vinta sui vari altri concorrenti e riuscire ad aggiudicarsi Kairos. Un accordo per il suo acquisto potrebbe arrivare già a metà ottobre, dopo aver inoltrato un’offerta vincolante attorno ai 40 e i 50 milioni di euro.

Zurich e Kairos: insieme diventano un colosso della finanza

Dall’unione della boutique finanziaria fondata nel 1999 da Paolo Basilico e oggi gestita da Guido Maria Brera con la compagnia di assicurazione guidata da Mario Greco nascerebbe un colosso della consulenza finanziaria da 21 miliardi di masse in gestione. Zurich infatti ha un patrimonio che supera attualmente i 16 miliardi di euro, mentre per Kairos, uno degli storici leader italiani dei patrimoni in gestione da qualche anno però in declino, si parla di circa 5 miliardi. Con l’acquisizione Zurich avrà modo di rafforzare la propria presenza in Italia e accelerare il processo di consolidamento già in atto nel settore.

Da Julius Baer a Zurich: gli altri gruppi in corsa per Kairos

Sono circa quattro anni che il colosso elvetico del risparmio, Julius Baer, sta pensando alla cessione del gruppo Kairos che opera nell’asset management e wealth management, fondata da Paolo Basilico che ne è uscito nel 2019. Nel corso dell’estate altri pretendenti si erano affacciati. Da un lato si è mossa Banca Patrimoni Sella & Co, la controllata dell’istituto piemontese che gestisce i patrimoni della clientela privata e istituzionale. Dall’altro lato il dossier è finito nel radar di Anima Holding, la società di risparmio gestito milanese partecipata da Banco Bpm, Poste, Fsi e Francesco Gaetano Caltagirone.