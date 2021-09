La rivoluzione digitale è appena iniziata: attenzione a non restare indietro

È ormai un dato di fatto: l’era digitale è cominciata e l’emergenza Covid ha dato un’ulteriore accelerazione a questo processo, al punto che spesso diventa difficile riuscire a stare al passo con tutte le innovazioni ma soprattutto in un mondo del lavoro che corre sempre più veloce

Il genere umano, da sempre, si è evoluto con nuove scoperte e invenzioni di ogni genere con l’obiettivo di migliorare la propria qualità di vita. Questo concetto è sempre stato valido, ma mai come nell’ultimo ventennio i cambiamenti nella nostra società sono avvenuti con questa rapidità, al punto che spesso diventa difficile riuscire a stare al passo con tutte le innovazioni che si presentano nella nostra vita di tutti i giorni

Un mondo in perenne connessione

Se proviamo semplicemente a guardarci intorno per strada, in un ufficio, alla stazione o in un ristorante, quello che vediamo è una realtà che ormai non ci sorprende: una serie di persone davanti a uno schermo illuminato, col capo chino sul display di uno smartphone o di un tablet, intente a inviare una mail, rispondere a un messaggio, leggere una notizia, scambiarsi informazioni, ma anche giocare o scattare delle foto. Ormai non c’è più alcuna parte della nostra vita, sia privata che lavorativa, che non passi in qualche modo attraverso il monitor o la memoria di un device elettronico. La grande rivoluzione tecnologica è partita e si è consolidata sicuramente con due passaggi fondamentali: la nascita di internet e la diffusione capillare dei computer, degli smartphone e della tecnologia mobile.

La nuova realtà ha cancellato la nostra vecchia vita

Per chi è nato nel secolo scorso (anzi, nel millennio scorso) questa rivoluzione è avvenuta in modo fulmineo, stravolgendo il nostro modo di vivere ed entrando così rapidamente nelle nostre vite da faticare quasi a ricordare il mondo come era prima, quello in cui quando si usciva di casa non si era più raggiungibili, una volta fissato un appuntamento non era più possibile contattarsi se non rispettando gli accordi presi, quello in cui si scriveva con carta e penna, e la posta non era per nulla elettronica. Eppure questo era il mondo di tutti poco più di venti anni fa. Per le nuove generazioni, invece, un mondo senza questa costante presenza della tecnologia non è neanche immaginabile, se non attraverso i racconti di chi è passato attraverso questa rivoluzione.

La rivoluzione è appena iniziata

La nuova realtà è ormai talmente radicata in tutti gli ambiti della nostra società che siamo inevitabilmente portati a darla per scontata. Ma c’è un fattore importantissimo da tenere in considerazione: quello che stiamo vivendo è solo all’inizio, trattandosi di una fenomenologia che si è appena diffusa e che è destinata ancora a crescere in modo esponenziale. Scopri la rivoluzione digitale e approfondisci tutti gli aspetti, se non vuoi rischiare di essere lasciato indietro e di non riuscire a rimanere al passo coi tempi, nella tua vita privata ma soprattutto in un mondo del lavoro che corre sempre più veloce.