La Piadineria, il fondo Cvc Capital acquista la catena italiana. La valutazione è di 600 milioni

L’azienda di fast food, nata a Brescia dall’idea di due amici, ora conta 408 punti vendita, 2.500 dipendenti e un fatturato che in sei anni è triplicato. Obiettivo dello shopping: spingerla all’estero

Da un fondo all’altro per volare all’estero. La Piadineria, la più grande catena italiana del fast casual food, passerà dalle mani dei fondi Permira a quelle del fondo Cvc Capital Partners, pronta a sostenere l’azienda non solo per il business in Italia, ma anche per la sua espansione all’estero.

Triplicati in sei anni fatturato ed ebitda. Valutazione 600 milioni

I fondi di Permira, società di private equity attiva a livello globale che in Italia è guidata da Francesco Pascalizi, con l’assistenza degli advisor Mediobanca e Rothschild, avevano acquisito La Piadineria all’inizio del 2018 e hanno supportato il percorso di crescita e di trasformazione della Società, triplicando negli ultimi 6 anni sia fatturato che ebitda. Negli ambienti finanziari, si parla di una valutazione (in termini di “enterprise value”) intorno ai 600 milioni di euro e le attese per il fatturato 2023 sono di oltre 200 milioni di euro, a livello di gruppo.

Nata a Brescia dall’idea di due amici

Il gruppo La Piadineria, fondato nel 1994 da due amici a Brescia, oggi conta 408 punti vendita tra ristoranti in città, centri commerciali, outlet, retail parks, distribuiti in 65 città, dove lavorano 2.500 persone, che servono circa 70.000 clienti ogni giorno. L’amministratore delegato è Donato Romano.

Prima dell’ingresso di Permira, dal 2015 il gruppo era controllato dal fondo Idea Taste of Italy, del gruppo De Agostini. A portarlo al successo è stata una formula basata sull’unione tra la velocità e i prezzi convenienti tipici del fast food e le tendenze degli ultimi anni, più attente al lato esperienziale. Oggi, l’offerta de La Piadineria si basa su 30 tipologie di piadine, la cui base viene preparata nello stabilimento di Montirone, in provincia di Brescia. In seguito, nei punti vendita, le basi vengono farcite nelle varie modalità. Nel 2021 il gruppo ha lanciato il nuovo format La Piadineria Tasty&Free, dedicato ai consumatori che non mangiano glutine e lattosio.

Il fondo Cvc: pronti per l’internazionalizzazione

Cvc è nato nel 1981 come divisione europea di Citicorp Venture Fund, uno dei maggiori fondi di private equity a livello internazionale (e in Italia uno dei più attivi). “Siamo entusiasti di supportare un’azienda solida come La Piadineria, che ha posto la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente al centro della sua offerta al consumatore, diventando leader del settore grazie ad eccellenza operativa ed un formato unico e distintivo”, ha dichiarato il direttore di Cvc Alessandro Baccarin. “Cvc è pronta a sostenere l’azienda nel suo prossimo percorso di crescita, tramite l’ulteriore espansione del business in Italia, la diversificazione in altri formati fast casual, e l’internazionalizzazione. Non vediamo l’ora di lavorare con Andrea Valota e il management team per guidare il prossimo capitolo di successo de La Piadineria”, ha concluso il direttore.