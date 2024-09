La Nutella vegana arriva nei supermercati: tappo verde, senza lattosio e plant based

La produzione è durata 18 mesi. Il lancio in Italia, Francia e Belgio. Addio al lattosio, ecco ceci e sciroppo di riso

Una piccola rivoluzione è arrivata. La Nutella vegana è realtà. Anzi, per la precisione si chiama Nutella “plant based”, senza lattosio e “Vegan Approved”. Come riconoscerla? Dal tappo verde e dall’etichetta di colore diverso rispetto a quella apposta sulla classica crema spalmabile Ferrero.

Gli ingredienti della Nutella vegana

Sparisce il lattosio. Sono sette in tutto gli ingredienti della Nutella classica: zucchero, olio di palma, cacao, nocciole, latte, lecitina di soia e vanillina. Nella nuova versione vegana il latte scremato in polvere è stato eliminato a favore dei ceci e dello sciroppo di riso.

La nuova versione è stata certificata come “Vegan Approved” dalla Vegetarian Society. Risponde dunque alla richiesta di coloro che non mangiano derivati animali, ma anche delle persone intolleranti al lattosio che ora potranno assaporare la crema spalmabile più famosa del mondo.

La produzione della nuova versione è cominciata a gennaio 2023 e si è conclusa nel giugno del 2024. La Nutella vegana sarà distribuita a partire dal mese di settembre nel canale della grande distribuzione organizzata in Italia, Francia e Belgio nel formato da 350 grammi al prezzo di 4,49 euro, e arriverà negli altri mercati europei nel 2025.

Già a fine 2023, erano circolati i primi rumors sulla nuova crema spalmabile quando Ferrero ha registrato il marchio “Nutella Plant-Based” in Italia e Germania. Il lancio in Italia è avvenuto quasi in sordina, dato che nel nostro Paese è disponibile in alcuni punti vendita. Su TikTok, gli utenti hanno iniziato a condividere video dei primi assaggi, evidenziando la cremosità e l’aroma simili a quelli dell’originale.