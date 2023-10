La National Gallery di Londra conquista con il programma Pay What You Wish (Paga quello che desideri)

La National Gallery di Londra conquista nuovi visitatori con il suo programma, lanciato in risposta alla crisi del costo della vita e che continuerà nell’ambito della sua grande mostra autunnale The Credit Suisse Exhibition: Frans Hals (30 settembre 2023 – 21 gennaio 2024). Le persone potranno così visitare la mostra per solo £ 1 per ingresso, mentre resta gratuito per vedere la collezione museale.

La National Gallery è diventata la prima galleria d’arte nazionale nel Regno Unito a lanciare un programma di questo tipo per una mostra quando il venerdì sera, durante tutta la durata della mostra Credit Suisse – Lucian Freud: New Perspectives, i visitatori potevano pagare tanto o poco quanto volevano.

Pay What You Wish: il risultato ottenuto

Il 60% dei visitatori di Pay What You Wish di After Impressionism: Inventing Modern Art ha affermato di aver scelto di pagare un importo in base a ciò che potevano permettersi, mentre il 39% attribuisce anche l’impatto della crisi del costo della vita alla loro decisione. Nelle ultime due mostre a pagamento organizzate dal programma, il 23% dei visitatori di Pay What You Wish è andato a “After Impressionism: Inventing Modern Art” e il 22% a “The Credit Suisse Exhibition ‒ Lucian Freud: New Perspectives” (1 ottobre 2022 ‒ 22 gennaio 2023) è venuto per la prima volta a una mostra a pagamento. Il 6% dei visitatori Pay What You Wish della mostra “La mostra del Credit Suisse – Lucian Freud: nuove prospettive” e il 5% di quelli di “Dopo l’impressionismo: inventare l’arte moderna” sono venuti per la prima volta alla National Gallery e alla sua collezione. Circa il 21% dei visitatori Pay What You Wish di “After Impressionism: Inventing Modern Art” aveva un’età compresa tra 35 e 44 anni. Questo campione segna un aumento di 11 punti percentuali rispetto alla media complessiva della Galleria durante l’anno finanziario 2022/23. Nel programma Pay What You Wish, le fasce orarie tra le 17:30 e le 21:00 del venerdì possono essere prenotate in anticipo online (nationalgallery.org.uk), al telefono o di persona per un pagamento minimo di £ 1. I visitatori possono anche partecipare alle conferenze e agli eventi del Gallery Friday Late e godersi gli orari di apertura successivi nei negozi, nei bar e nei ristoranti della Gallery.