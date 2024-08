La mostra “Beyond Fashion” alla Saatchi Gallery di Londra racconta la pop art della fotografia

La Saatchi Gallery ospita “Beyond Fashion” come la mostra più importante per la stagione estiva 2024. Esposto il lavoro di acclamati fotografi di moda provenienti da tutto il mondo. Aperta fino all’8 settembre 2024

I lavori dimostrano come la fotografia di moda sia andata oltre la semplice presentazione delle linee di prodotti per riflettere sulla realtà delle nostre vite, per esplorare le nostre aspirazioni e per spingersi oltre i confini della creatività. Curata da Nathalie Herschdorfer, direttrice del Photo Elysée di Losanna, Svizzera, e prodotta dalla Fondazione per l’Esposizione di Fotografia, la mostra presenta più di 100 fotografie di 48 fotografi. Sono presenti opere di Nick Knight, Peter Lindbergh, Viviane Sassen, Paolo Roversi, Miles Aldridge ed Ellen von Unwerth – oltre a un’entusiasmante nuova generazione di fotografi di moda – Beyond Fashion celebra la visione e la creatività di questi artisti e creatori di immagini, e documenta come la fotografia di moda sia diventata un nuovo ed entusiasmante linguaggio visivo.

Questa grande mostra è stata pensata in quattro sezioni principali: allure, fantasy, realismo, surrealism

ALLURE, che riunisce celebrazioni di bellezza senza tempo; FANTASY, che rende omaggio alla creatività e all’inventiva dei fotografi che lavorano nella moda; REALISMO, che mette in mostra artisti che lavorano principalmente per strada, giocando all’intersezione della moda con il mondo reale; SURREALISM, che presenta il lavoro di una nuova generazione per la quale la fotografia di moda riguarda trasformazione, immaginazione e magia.

Daniel Sannwald for Garage Magazine, fall/Winter 2014© DANIEL SANNWALD

Gli spettatori viaggeranno dall’ambientazione patinata dello studio fotografico alla base della fotografia di strada e scopriranno le forme vaste e diverse che la fotografia di moda può assumere. Vedranno alcune delle immagini più iconiche, volti famosi e marchi dinamici della cultura contemporanea. Dalle classiche copertine di VOGUE alle gambe di Victoria Beckham nella borsa della spesa di Marc Jacobs: questa raccolta di opere presenta top model e star come Naomi Campbell, Kate Moss e Christy Turlington; Stylist–designer come Christian Dior, Commes des Garçons, Alexander McQueen e Valentino e la leggenda dello street style The Sartorialist.

Immagini in movimento

Una caratteristica speciale della mostra è una sezione dedicata alle immagini in movimento, evidenziando l’importanza del film nell’immaginario della moda di oggi. Verranno presentati i lavori di SHOWstudio, il sito web fondato e diretto da Nick Knight, uno dei primi e più importanti creatori di immagini ad adottare la pellicola digitale come mezzo per mostrare la moda. Fondato nel novembre 2000 come “la casa dei film di moda”, i progetti innovativi e rivoluzionari di SHOWstudio hanno definito il modo in cui la moda viene presentata via Internet. Avendo aperto la strada al fashion film, è ora riconosciuta come la forza trainante di questo mezzo, offrendo una piattaforma unica per coltivare e incoraggiare la moda a interagire con l’immagine in movimento nell’era digitale. La mostra si conclude con un’installazione intitolata Under Your Smell; un progetto che invita i visitatori a sperimentare un modo alternativo e dinamico di interagire con l’immaginario della moda. Gli studenti del Bachelor in Fotografia dell’ECAL/Università d’Arte e Design di Losanna offrono un’interpretazione visiva dei profumi di Jean Paul Gaultier. In una serie di immagini sceniche, i profumi diventano lo sfondo per storie di trasgressione e proiezioni fantastiche.