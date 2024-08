La joint venture tra Fincantieri e Leonardo costruirà il nuovo pattugliatore per la Marina Militare

La Marina Militare italiana ha ufficialmente esercitato l’opzione per la costruzione del quarto pattugliatore Opv da Orizzonte sistemi navali, partecipata da Fincantieri con una quota del 51% e da Leonardo con il 49%. Operazione complessiva da 236 milioni di euro

Orizzonte sistemi navali (Osn), la joint venture tra Fincantieri e Leonardo, ha ottenuto dalla Marina Militare italiana l’incarico di costruire il quarto pattugliatore di nuova generazione, con un valore complessivo dell’operazione di circa 236 milioni di euro. La commessa rientra nel programma Offshore Patrol Vessel (Opv) e include anche il supporto logistico necessario.

Osn, partecipata da Fincantieri con una quota del 51% e da Leonardo con il 49%, procederà ora alla finalizzazione dei contratti di sub-fornitura con le due aziende con valori rispettivamente di circa 163 milioni di euro e 70 milioni di euro. Il contratto con Fincantieri rappresenta un’operazione di maggiore rilevanza tra parti correlate, mentre quello con Leonardo è considerato di minore rilevanza in base agli indici di rilevanza applicabili.

Cos’è il programma Opv

Il programma OPV è una componente chiave del piano di ammodernamento della Marina Militare italiana. Questo programma mira a potenziare le capacità di sorveglianza e controllo del traffico marittimo, proteggere le linee di comunicazione e la zona economica esclusiva, e garantire attività di tutela ambientale contro minacce come lo sversamento di liquidi tossici.

I pattugliatori di nuova generazione saranno equipaggiati per operare in un ampio ventaglio di scenari tattici e condizioni atmosferiche. Le loro principali funzioni includono la vigilanza marittima e il controllo delle rotte mercantili, essenziali per mantenere la sicurezza delle acque italiane.

I nuovi pattugliatori: le caratteristiche tecniche

I nuovi pattugliatori OPV si distingueranno per avanzate soluzioni tecnologiche e standard di eccellenza in termini di automazione e manovrabilità. Con una lunghezza di circa 95 metri, un dislocamento di 2.300 tonnellate e la capacità di ospitare 97 membri dell’equipaggio, questi pattugliatori sono progettati per rispondere efficacemente a vari scenari operativi.

Una delle caratteristiche più innovative sarà il cockpit navale sviluppato per i Pattugliatori Polivalenti d’Altura (Ppa). Questa postazione integrata, co-prodotta da Leonardo e Fincantieri NexTech, permetterà la gestione delle operazioni navali e aeree da parte di soli due operatori: un pilota e un copilota. La postazione, situata nella plancia comando, permetterà di controllare non solo le macchine e i timoni, ma anche alcune funzioni del sistema di combattimento.