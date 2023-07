La Cina stringe sull’export di gallio e germanio, essenziali per i chip e l’industria tech. Tensioni con gli Usa

La Cina ha annunciato la stretta all’export di due terre rare che rischia di innescare un nuovo braccio di ferro con gli Usa, alla vigilia della visita di Janet Yellen a Pechino

La Cina ha annunciato una stretta sulle esportazioni di gallio e germanio, due terre rare essenziali per l’industria tecnologica, allo scopo di salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali. Questa decisione è stata presa alla vigilia della visita a Pechino del Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, prevista dal 6 al 9 luglio. La Cina limiterà quindi le esportazioni di prodotti e materiali contenenti gallio e germanio a partire dal primo agosto

Terre rare: a cosa servono?

Questi metalli rari sono di vitale importanza per la produzione di semiconduttori, stazioni delle reti 5G e pannelli solari. La decisione della Cina di limitare le esportazioni di prodotti e materiali contenenti gallio e germanio potrebbe avere un impatto significativo sull’industria tecnologica globale, in quanto potrebbe portare a una possibile carenza di tali componenti fondamentali.

La Cina, essendo uno dei principali attori nel settore tecnologico, si basa fortemente sull’importazione di gallio e germanio per sostenere la sua industria manifatturiera e la produzione di dispositivi elettronici avanzati. Questa stretta sulle esportazioni potrebbe spingere la Cina a cercare maggiore autonomia nella produzione di semiconduttori e nell’industria tecnologica in generale.

Un ulteriore conflitto nelle relazioni con gli Stati Uniti

Tuttavia, questa decisione solleva ulteriori preoccupazioni riguardo alle tensioni commerciali tra la Cina e gli Stati Uniti, poiché l’amministrazione statunitense ha imposto restrizioni sulle forniture di tecnologia verso la Cina. La visita della Segretaria al Tesoro Janet Yellen a Pechino diventa ancora più rilevante alla luce di queste recenti notizie, poiché gli Stati Uniti e la Cina dovranno affrontare le complesse questioni commerciali e tecnologiche che influiscono sulle loro relazioni.

La decisione cinese di limitare le esportazioni di gallio e germanio mette in evidenza la crescente importanza di questi materiali nel contesto dell’industria tecnologica e l’importanza strategica di garantire una fornitura stabile per il proprio paese. Sarà fondamentale per entrambe le parti trovare un equilibrio tra interessi commerciali e sicurezza nazionale durante le discussioni future.