Kryalos: esclusiva a Mediobanca per l’immobile di piazza Cordusio

La società ha concesso a Mediobanca un periodo di esclusiva per la vendita dell’immobile – Closing entro fine anno

Kryalos Sgr, società attiva nel mercato immobiliare, ha concesso a Mediobanca un periodo di esclusiva per la cessione dell’ex sede di Poste Italiane a Piazza Cordusio (Milano). L’operazione ha un valore di 246,7 milioni di euro.

Kryalos ha deciso di concedere l’esclusiva a Mediobanca dopo aver ricevuto una serie di offerte da operatori nazionali e internazionali. Tra le offerte valutate, quella di Mediobanca è stata giudicata come la più competitiva anche da parte del comitato consultivo del fondo interpellato dalla società. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del 2020.

“Appartenente al fondo Pacific 1 di Kryalos SGR, l’immobile è oggi uno degli edifici più iconici di Milano; edificato nel 1901, già nel 1962 è stato elencato come punto di riferimento storico. Situato in piazza Cordusio, 3 nel centro del distretto finanziario milanese, il palazzo è stato in origine la sede della Borsa, mentre dal 1998 al 2011 è stato l’headquarters di Poste Italiane”, spiega kryalos in una nota.

L’edificio è stato ristrutturato tra il 2015 e il 2018 grazie a un investimento di 23 milioni di euro ed oggi è certificato LEED Gold e rispetta i più elevati standard ambientali ed energetici.

Nell’immobile hanno sede Starbucks e gli uffici di JP Morgan, Natwest e la stessa Kryalos SGR.

“Sono particolarmente entusiasta per questa operazione – ha affermato Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos SGR – che dimostra che l’appeal di Milano resta alto per gli investitori istituzionali fortemente interessati ad immobili di standing che si distinguono per posizionamento e qualità”.

“In un momento con tassi ai minimi, gli investimenti in immobili di prestigio a reddito rappresentano un’opportunità per i clienti in termini di diversificazione e rendimento – commenta Angelo Viganò, Head of Mediobanca Private Banking. Con questa operazione, la terza a Milano in poco più di un anno, Mediobanca conferma la sua esclusiva capacità, grazie al team di advisory dedicato al real estate, di identificare immobili iconici con locatori solidi e di qualità strutturando e seguendo le fasi di acquisizione secondo le best practice di mercato. L’interesse riscontrato tra i nostri clienti a investire in club-deal conferma l’attrattività del real estate come soluzione finanziaria alternativa, soprattutto per il target di clientela Ultra-High-Net-Worth”.