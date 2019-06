Kairos premiata agli Extel Awards 2019

La società italiana di gestione del risparmio è finita al primo posto nelle seguenti categorie: Top 100 Pan-European Fund Management Firm, Best Fund Management Firm in Italy e Leading Hedge Funds.

Kairos Partners SGR è stata premiata agli Extel Awards, tra le cerimonie londinesi più ambite del settore finanziario, conquistando il primo posto come miglior società di gestione del risparmio sia in Europa sia in Italia e, per il terzo anno consecutivo, come migliore gestore europeo di hedge funds.

La società ha infatti conquistato il podio rispettivamente nelle categorie: “Top 100 Pan-European Fund Management Firm”, “Best Fund Management Firm in Italy”, e “Leading Hedge Funds”. Non solo Kairos Partners SGR si è distinta come società agli Awards, ma anche alcuni membri dei team di gestione si sono aggiudicati la prima posizione in svariate categorie: in particolare è ancora Oriana Bastianelli ad essere riconosciuta la miglior professionista in Italia.

Gli Extel Awards, giunti alla 46esima edizione, premiano le società e i manager che si sono distinti nell’ultimo anno in base ai risultati raccolti con la nota survey a livello europeo (quest’anno sono stati coinvolti oltre 14.200 professionisti dell’asset management europeo).

“Siamo fieri – ha detto Fabio Bariletti, CEO di Kairos – del fatto che per la prima volta siamo la migliore società di gestione in Europa e in Italia. E non solo: per il terzo anno consecutivo siamo il miglior gestore hedge fund europeo. Siamo una squadra formidabile, la stessa da 20 anni. Non possiamo che dire grazie per questa costante conferma di fiducia e di valore, per cui noi lavoriamo ogni giorno con impegno e passione: è la nostra più grande motivazione”.