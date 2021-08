Kabul, la strage ha fatto 170 morti: già iniziate le rappresaglie

“Colpiremo con precisione”, dice il presidente degli Stati Uniti lasciando intendere che dopo la ritirata verrà comunque attuato un piano anti-terrorismo, servendosi di basi nei Paesi confinanti. Primo attacco tramite drone: ucciso un terrorista

Il bilancio della strage dell’aeroporto di Kabul alla fine è stato pesantissimo: ben 170 morti tra civili e militari americani (13 marines), e a questo punto il presidente Joe Biden non può non reagire. Anche perché il generale Kenneth McKenzie avverte: “Temiamo altri agguati, i prossimi giorni sono i più pericolosi”. Quindi l’evacuazione è confermata, possibilmente entro la deadline del 31 agosto, ma a questo Biden studia la rappresaglia. “Vi daremo la caccia. L’America non perdona, ci vendicheremo. Colpiremo la leadership, le strutture e i beni dei responsabili dell’Isis-K, il braccio dello Stato Islamico in Afghanistan. Risponderemo con forza e precisione, dove e quando sceglieremo di farlo”, ha detto Biden con parole dure e precise, che hanno ricordato quelle di George Bush post 11 settembre 2001.

“Il nostro lavoro non è finito. Possiamo uscire dal paese, non abbandonare la guerra al terrorismo. Condurremo diverse operazioni sul campo, perché coi talebani la resurrezione di al Qaeda è certa”, ha confermato l’ex capo della Cia Leon Panetta, parlandone a Cnn. La Cia aveva infatti programmato la riduzione graduale delle operazioni antiterrorismo per tornare allo spionaggio tradizionale, sperando di concentrarsi su Russia e Cina. L’attacco, invece, cambia tutto e l’Afghanistan rischia di assorbirne nuovamente le forze. Il lavoro, racconta il New York Times, è già iniziato: negoziati coi paesi dell’Asia centrale per ottenere nuove basi (e i russi già a dire di non volerle concedere dove sono più influenti) necessarie per lo spionaggio ma pure per la logistica: serviranno a lanciare attacchi coi droni ed eventuali altre operazioni sul campo. Infatti oggi è arrivato il primo attacco tramite drone, che ha ucciso un terrorista dell’Isis K in Afghanista, almeno secondo quanto riportato dalla stampa Usa.