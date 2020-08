Juve, Sarri esonerato: fatale il ko col Lione

E’ finita dopo una stagione e uno scudetto vinto l’avventura del tecnico toscano sulla panchina bianconera: pesano il flop in Champions League e un feeling mai nato con squadra e tifosi – E’ già scattata la corsa alla successione: tutti i candidati.

Altro che qualche giorno di riflessione. A poche ore dal termine della partita col Lione, che ha sancito la precoce eliminazione della Juventus agli ottavi di finale di Champions League, l’allenatore Maurizio Sarri è già stato silurato. La decisione era nell’aria già alla vigilia della partita, e un risultato così negativo, nonostante la recente vittoria del nono scudetto consecutivo, non poteva che confermarla.

Abortisce dunque dopo appena una stagione il progetto di “rivoluzione sarrista bianconera”: l’ex allenatore di Napoli e Chelsea era stato chiamato per il bel gioco, del quale invece non si è vista traccia. In campionato la Juventus è comunque riuscita a vincere (ma col punteggio più basso degli ultimi nove titoli consecutivi, persino meno della prima Juve di Conte che aveva ben altro livello tecnico), mentre al tecnico toscano è stato fatale il flop in Champions League, oltre – ricordiamolo – alle due finali perse sulle due disputate, in Supercoppa e Coppa Italia.

Decisivo per l’addio al tecnico, oltre ai risultati, anche lo scarso gradimento della squadra: con i giocatori, e in particolare con la stella Cristiano Ronaldo, non è mai davvero scattato il feeling. Per non parlare dell’ostilità della tifoseria, manifestata sin dal giorno dell’annuncio di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, un anno fa. E’ già scattato il toto-nomi per la panchina: in pole ci sarebbero Zinedine Zidane e Simone Inzaghi, ma anche Roberto Mancini e Paulo Sousa e persino Luciano Spalletti.