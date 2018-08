Juve-Milan: affare fatto su Bonucci-Higuain. Inter vicina a Vidal

Sembrava fantamercato, invece è successo: Higuain si trasferisce in rossonero con un prestito oneroso (18 milioni) con diritto di riscatto (36), Bonucci e Caldara si scambiano maglia alla pari – Oltre al cileno, i nerazzurri sognano Modric – La Roma vuole Suso

Il maxi-affare diventa realtà. Gonzalo Higuain e Mattia Caldara al Milan, Leonardo Bonucci alla Juventus: solo fantamercato qualche giorno fa, trattativa fatta e finita oggi, per la soddisfazione di tutte le parti. Non era facile incastrare così tanti tasselli ma bianconeri e rossoneri ci sono riusciti, imbastendo un’operazione seconda solo a quella di CR7.

Prima di tutto le cifre: Higuain si trasferisce in prestito oneroso (18 milioni) con diritto di riscatto (36), Bonucci e Caldara si scambiano maglia alla pari. Questo significa plusvalenze per tutti, immediate e future: i bianconeri, oltre a raddoppiare il valore di Caldara (da 25 a 40), guadagneranno tra 12 mesi su Higuain, i rossoneri fanno lo stesso con Bonucci, il cui valore di bilancio era ormai inferiore ai 40 milioni incassati oggi.

Sorridono anche i giocatori, seppur per motivi diversi: economici (Higuain mantiene i 7,5 milioni d’ingaggio e ottiene un anno in più di contratto), tecnici (Bonucci, nonostante l’abbassamento di stipendio da 8 a 6, lotterà per la Champions), o entrambi (Caldara, oltre a guadagnare qualcosa in più per il “disturbo”, sarà titolare fisso). Tutti contenti insomma, almeno per ora. Perché poi sarà il campo a dire chi, tra Juventus e Milan, avrà davvero fatto l’affare e per quello ci vuole ancora un po’ di tempo.

L’operazione bianco-rosso-nera si prende la prima pagina ma a breve potrebbe toccare all’Inter, in procinto di chiudere un colpo davvero grosso. Arturo Vidal infatti è davvero vicino a vestire il nerazzurro con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra complessiva di 22 milioni più bonus. A questi andranno aggiunti i 4,5 milioni d’ingaggio per il cileno, dopodiché Spalletti potrà contare su un centrocampo super che, è bene ricordarlo, s’è già arricchito con l’arrivo di Nainggolan.

C’è poi da registrare una voce che circola da qualche ora e che, per il momento, va presa soprattutto come tale: all’Inter piace anche Modric e l’interesse sembrerebbe essere ricambiato. Questione di appartenenza, vista la numerosa componente croata in rosa (da ieri, come raccontato, c’è anche Vrsaljko), da qui a pensare che l’affare possa diventare concreto però ce ne passa. Il vice campione del mondo infatti è un punto fermo del Real Madrid, inoltre guadagna 11 milioni all’anno, stipendio ben al di là delle possibilità nerazzurre. Insomma, questa sembra essere soprattutto una suggestione, se poi dovesse diventare realtà allora si tratterebbe di un qualcosa di clamoroso, destinato davvero a cambiare gli equilibri del campionato.

Il resto della A viaggia in sordina ma non va certo sottovalutata. La Roma accarezza l’idea Suso (“Dovesse crearsi l’opportunità la coglieremo” la frase sibillina del presidente Pallotta), la Lazio, in attesa di capire se la conferma di Milinkovic-Savic sarà definitiva, presenta Correa e Badelj, il Napoli segue un terzino (Darmian il nome più caldo) e fa i conti con la rabbia del suo popolo, ormai compatto contro le strategie di De Laurentiis.

Insomma, sono ore calde, caldissime, proprio come il clima che attanaglia l’Europa intera. A proposito: il Manchester United sembra essere ai ferri corti con Mourinho, tanto che la stampa inglese parla già di un clamoroso esonero in virtù di Zidane. Ma questa è un’altra storia, della quale, ovviamente, vi terremo aggiornati.