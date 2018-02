Juve, goleada e primato: tocca al Napoli rispondere nel derby

Con tre gol di super Higuain la Juve stende il Sassuolo con un risultato tennistico (7 a 0) e balza provvisoriamente in testa alla classifica in attesa del derby campano dove il Napoli deve assolutamente battere il Benevento se vuole riconquistare il primato

Con una pioggia di gol la Juve stende il Sassuolo con un risultato tennistico (7 a 0), scavalca temporaneamente il Napoli, balza in testa alla classifica e lancia un segnale di forza alla squadra di Sarri e a tutto il campionato.

Ora tocca al Napoli rispondere, andando a Benevento a vincere il derby della Campania se vorrà conservare la guida della classifica e continuare la corsa allo scudetto contro i campioni d’Italia.

A Torino invece non c’è stata praticamente partita, perchè la Juve l’ha sbloccata subito con un tap-in di Alex Sandro, a cui sono seguiti una doppietta di Khedira e un gol da fuori aerea di Pjanic. Alla fine del primo tempo la Juve era già in vantaggio di 4 a 0 sul derelitto Sassuolo, dove Berardi è l’ombra di quel campione che era in passato, ma il bello doveva ancora venire.

E nel secondo tempo è salito in cattedra super Higuain che ha realizzato addirittura una tripletta non dandosi mai tregua e portandosi giustamente a casa il pallone del suo trionfo.

La Juve è tornata in gran forma, fa gol a grappoli e non ne subisce ma patisce qualche infortunio di troppo: dopo Dybala, Cuadrado e Douglas Costa oggi s’è fatto male Matuidì (stiramento muscolare), che è l’elemento-chiave del centrocampo ma che dovrà saltare non solo l’incontro di venerdì contro la Fiorentina ma soprattutto l’incontro d’andata contro il Totthenam in Champions. Ma oggi per i bianconeri è domenica di festa