Juve-CR7 ad alta tensione: il City lo vuole gratis e i bianconeri rifiutano

La Juve non esclude la cessione di CR7 ma pretende almeno 20 milioni dal City di Guardiola – Intanto si profila la cessione di McKennie al Bayern Monaco: al suo posto Tolissso oppure Witsel

Incontro ad alta tensione stamattina alla Continassa tra i vertici della Juventus e il procuratore di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. L’agente portoghese non ha presentano una vera e proposta d’acquisto di CR7 ma ha detto che il Manchester City sarebbe pronto a prenderlo purchè a parametro zero, ipotesi che il club presieduto da Andrea Agnelli ha seccamente rifiutato. La Juve non esclude di svincolare Cristiano Ronaldo, che è sotto contratto fino al 2022, ma in cambio pretende almeno 20 milioni di euro per non accusare minusvalenze di bilancio. La partita comunque non è ancora chiusa e tra oggi e la fine del calciomercato d’estate, fissata al 31 agosto, può ancora succedere di tutto.

Intanto novità si profilano per il centrocampo bianconero dopo l’acquisto di Manuel Locatelli dal Sassuolo. Poichè la Juve non esclude la cessione dell’americano McKennie al Bayern Monaco, il club torinese è di fronte a un bivio: o chiedere ai tedeschi Tolisso in cambio oppure investire i soldi ricavati dalla cessione di McKennie su un vecchio sogno bianconero e cioè Alex Witsel del Borussia Dortmund, che verrebbe via con un piccolo indennizzo. Anche in questo caso le prossime ore saranno determinanti per un rush finale al fulmicotone del calciomercato dei bianconeri.