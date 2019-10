Joker, il cinema in due minuti su FIRST Arte – VIDEO

Su FIRST ARTE il video che presenta Joker, film della settimana di grande successo.

Torna su FIRST Arte la rubrica dedicata al cinema: questo weekend il film della settimana è immancabilmente la pellicola del momento, a livello mondiale: Joker, con la regia di Todd Phillips ma soprattutto la magistrale interpretazione di Joaquin Phoenix, nelle vesti di Arthur, clown dalla stessa maschera tragicomica che già conosciamo al cinema per averla vista nel precedente Batman del 1989 (in quel caso impersonata da un altro grandissimo Jack Nicholson).

Il nostro critico cinematografico Patrizio Rossano propone un video di due minuti in cui recensisce il film: “Il film ci riproietta pari pari a scene già note per molti telespettatori, almeno quelli abbonati alla piattaforma Netflix. Si tratta de La casa di carta, dove succede che un gruppo di rapinatori intende rapinare la Banca di Spagna e il “pubblico” parteggia più dalla parte dei rapinatori che non da quella della polizia. Il tema è l’ingiustizia sociale che in Joker è molto forte e sottolineato e non è un caso che suscita interesse e partecipazione da parte del pubblico”.