Joaquín Sorolla y Bastida. Quanto vale la sua “estate”?

Per la rubrica Art & Finance, una scelta di opere dedicate all’estate del pittore spagnolo Joaquín Sorolla. Stime e aggiudicazioni e tendenza del mercato

Insieme ai suoi coetanei John Singer Sargent e Giovanni Boldini, il pittore spagnolo Joaquín Sorolla (1863-1923) ha inaugurato un nuovo stile di ritrattistica, catturando l’energia della Belle Epoque attraverso pennellate vigorose e tavolozze luminose. Ciò che rende unico il lavoro di Sorolla, tuttavia, è la sua ossessione per la spiaggia e, sia sul lavoro che nel gioco, le figure che la popolavano. Dipinto nel 1908, all’apice della sua fama internazionale, Las tres hermanas en la playa (1908) – immagine di copertina – mostra un trio di giovani fratelli che passeggiano lungo la riva argentea dell’acqua. Il ritaglio ravvicinato della scena e la mancanza di orizzonte attirano lo sguardo verso l’interno, mentre la sabbia bagnata riflettente sotto le onde che si ritirano è magistralmente evocata con pennellate di nero e viola.

“In tutto ciò che fa”, ha osservato lo scrittore Thomas Ybarra, “Señor Sorolla dà prova di quel gioioso sé interiore che trova espressione costante nelle sue tele scintillanti e bagnate dal sole, negli allegri bambini della spiaggia di Valencia, Malvarrosa e Jávea”. Il dipinto è stato un vero record, raggiungendo Il prezzo di aggiudicazione: 2.764.400 € (2.000.000 £ )Prezzo incluso spese : 3.210.159 € Christie’s Londra 15/06/2015

Valore investimento: ⭐️⭐️⭐️⭐️Pittore molto amato attualmente in risalita, come riporta il grafico. Importante sempre il soggetto è la qualità, da preferire opere chiare, solari con soggetti in ambienti come la spiaggia.

Quanto vale la sua opera? riportiamo opere aggiudicate dal 2015 ad oggi con scene dedicate all’estate.

El baño. Niños en la playa

El baño. Niños en la playa – Olio/cartone (13 x 17 cm) Prezzo di aggiudicazione: 40.000 € Prezzo incluso spese : 48.800 € Stima: 18.000 € Pintura antigua y artes decorativas 16/06/2021AnsorenaMadrid, Spagna.

Niños jugando en una barca. Boceto para cartel

Niños jugando en una barca. Boceto para cartel (c.1906) – Olio/cartone (61,5 x 60 cm) Prezzo di aggiudicazione: 65.000 € Stima: 65.000 € Pintura y Escultura 18/05/2021Subastas SegreMadrid, Spagna.

Playa de Valencia

Playa de Valencia – Olio/tavola (8,6 x 13,7 cm) Prezzo di aggiudicazione: 34.083 € (40.000 $ ) Prezzo incluso spese : 42.944 € (50.400 $ ) Stima: 17.041 € – 25.562 € (20.000 $ – 30.000 $ ) 19th Century European Art 13/10/2020Sotheby’sNew York, Stati Uniti, firmato e Scritto “A mi amiga / Esperanza Su atto. / J. Sorolla” in basso a destra

Puerto de Guetaria, País Vasco (The Basque Port of Guetaria)

Puerto de Guetaria, País Vasco (The Basque Port of Guetaria) (1910) – Olio/tela (69 x 80 cm). Prezzo di aggiudicazione: 289.052 € (260.000 £ ) Prezzo incluso spese : 361.315 € (325.000 £ )Stima: 277.934 € – 389.108 € (250.000 £ – 350.000 £ )19th Century European Paintings 09/07/2019Sotheby’sLondra, Regno Unito. Firmato e datato “J Sorolla” in basso a sinistra.

Chico con sombrero, Jávea (Boy with Sombrero, Jávea)

Chico con sombrero, Jávea (Boy with Sombrero, Jávea) – Olio/tela (52,5 x 78 cm). Prezzo di aggiudicazione: 111.196 € (100.000 £ ) Prezzo incluso spese : 138.995 € (125.000 £ ) Stima: 133.435 € – 200.152 € (120.000 £ – 180.000 £ )19th Century European Paintings 12/12/2018Sotheby’sLondra, Regno Unito. Firmato “J Sorolla Bastida” in basso a destra.

Greek Girls on the Shore (1895)

Greek Girls on the Shore (1895) – Olio/tela (188,5 x 175,5 cm) Prezzo di aggiudicazione: 653.049 € (570.000 £ ) Prezzo incluso spese : 793.683 € (692.750 £ ) Stima: 801.990 € – 1.145.700 € (700.000 £ – 1.000.000 £ )19th Century European Paintings 06/06/2017Sotheby’sLondra, Regno Unito. Firmato e datato “J Sorolla / 1895” in basso a destra.

Bajo los Toldos, San Sebastian (1906)

Bajo los Toldos, San Sebastian (1906) – Olio/cartone (16 x 22 cm) Prezzo di aggiudicazione: 179.149 € (155.000 £ ) Prezzo incluso spese : 217.868 € (188.500 £ ) Stima: 46.232 € – 69.348 € (40.000 £ – 60.000 £ )19th Century European, Victorian and British Impressionist Art 28/09/2016Bonhams Londra, Regno Unito. Firmato e datato “J.Sorolla B/1906” in basso a sinistra.