Italiaonline: crescita solida nel primo semestre 2024 con ricavi e Ebitda in aumento

Italiaonline registra una crescita del 5,7% nei ricavi e del 26,9% nell’Ebitda nel primo semestre 2024. Ottime performance nei settori Web & Media Solutions e Publishing & Adv, con una strategia orientata a nuove opportunità di M&A

Italiaonline ha annunciato risultati estremamente positivi per il primo semestre 2024, che evidenziano una crescita importante sia in termini di ricavi che di Ebitda. Il consiglio di amministrazione, riunitosi il 7 agosto, ha approvato il bilancio che riflette la solidità dell’azienda nel settore delle soluzioni digitali per imprese e privati.

Nel dettaglio, i ricavi totali hanno raggiunto i 143,4 milioni di euro, registrando un incremento di 7,8 milioni (+5,7%) rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. In particolare, i ricavi derivanti dai servizi digitali hanno toccato i 139,1 milioni di euro, con una crescita del 7%. Questi risultati sono stati guidati principalmente dalle ottime performance dei settori Web & Media Solutions e Publishing & ADV.

Settori trainanti: Web & Media Solutions e Publishing & Adv

L’aumento dei ricavi nel primo semestre 2024 è stato determinato in gran parte dalla crescita dei servizi Web & Media, che hanno registrato un incremento di 4,1 milioni di euro (+4,8%). Anche il settore Publishing & Adv ha contribuito in maniera significativa, con una crescita di 4,6 milioni di euro (+12,3%).

Questi risultati evidenziano la capacità di Italiaonline di mantenere una posizione di leadership in un mercato altamente competitivo, rispondendo con efficacia alle esigenze delle aziende, dalle PMI alle grandi imprese, e ai privati. La transizione dai tradizionali servizi di directory cartacee ai prodotti digitali e marketplace ha dimostrato di essere una scelta vincente per l’azienda.

Miglioramento dell’Ebitda e della posizione finanziaria netta

Oltre alla crescita dei ricavi, Italiaonline ha riportato un forte incremento dell’Ebitda, che è salito del 26,9% rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo un aumento di 4,5 milioni di euro. Un risultato che è stato favorito non solo dalla crescita dei ricavi, ma anche dalla riduzione dei costi operativi, che ha portato ad un miglioramento della profittabilità.

La solidità della gestione finanziaria dell’azienda si riflette anche nel miglioramento della posizione finanziaria netta, che si è attestata a -73,4 milioni di euro, con un miglioramento del 7,9% rispetto ai -79,7 milioni di euro registrati nel primo semestre 2023. La riduzione del debito netto di 6,3 milioni di euro testimonia la capacità di Italiaonline di ottimizzare la gestione del capitale circolante.

Prospettive future: M&A e crescita strategica

I risultati del primo semestre 2024 non solo rappresentano un successo in termini di performance finanziarie, ma pongono anche le basi per nuove opportunità di crescita. Italiaonline si sta dimostrando particolarmente attenta a potenziali operazioni di fusione e acquisizione (M&A) che potrebbero ulteriormente rafforzare la sua posizione di mercato.

L’azienda continua a guardare con attenzione al mercato delle soluzioni digitali e alle sue dinamiche evolutive, con l’obiettivo di consolidare i risultati ottenuti e di ampliare il proprio raggio d’azione. Il focus su innovazione, digitalizzazione e crescita organica sarà cruciale per mantenere il trend positivo anche nei semestri futuri.