Ita Airways, scontro al vertice: mercoledì 12 ottobre il Cda chiederà i 400 milioni al Mef. Ecco le novità

I sei consiglieri d’amministrazione, quelli dimissionari, avrebbero richiesto la redistribuzione delle deleghe in mano al presidente Altavilla in occasione del Cda di mercoledì 12 ottobre. Ecco cosa sta succedendo

Scontro al vertice di Ita Airways in occasione del Cda di Mercoledì 12 ottobre. Secondo quanto confermato da fonti vicine alla compagnia i sei consiglieri d’amministrazione dimissionari supportati dall’Ad Fabio Lazzerini, avrebbero intenzione di chiedere la redistribuzione delle deleghe collegate alla privatizzazione, che sono in mano al presidente Alfredo Altavilla.

Il caso delle diatribe interne dentro al Cda della compagnia di bandiera però, potrebbero avere ricadute negative sulle trattative che al momento vedono Certares attribuire a Ita un valore di 700 milioni di euro (il fondo pagherebbe circa 350 milioni di euro e investirebbe poi altri 600 milioni).

Scontro al vertice di Ita Airways: la richiesta

Come rivelato dal Corriere della Sera, alla riunione del Cda di mercoledì i sei membri dimissionari del board — Lelio Fornabaio, Alessandra Fratini, Cristina Girelli, Simonetta Giordani, Silvio Martuccelli e Angelo Piazza — accuserebbero il presidente Altavilla “di non aver reso accessibili le informazioni più sensibili di Ita (la profittabilità rotta per rotta) ad alcuni dei componenti della cordata guidata da Certares in gara per la privatizzazione — e cioè ai partner commerciali Delta Air Lines e Air France-Klm”.

La richiesta troverebbe l’appoggio di Lazzerini, ma non dell’altro membro del board, Frances Ouseley, esperta di trasporto aereo.

Non è al momento chiaro se questa integrazione ci sarà (ad oggi l’ordine del giorno del Cda non sarebbe stato rivisto), ma la tensione di certo resta alta. Inoltre, è compito del Mef vagliare l’operato del presidente e attuare eventuali contromisure, e non dei consiglieri.

Il Cda pronto a chiedere 400 milioni di euro

Il Cda di Ita Airways è stato convocato mercoledì 12 ottobre alle 11 per approvare i dati del primo semestre di quest’anno chiuso in rosso. Il board nell’approvare i conti chiederà al Mef lo stanziamento della seconda tranche da 400 milioni di euro, prevista per il 2022 e autorizzata dall’Antitrust Ue. Il 30 settembre la cassa di Ita Airways contava 200 milioni di euro, ma a metà novembre rischia di scendere sotto la soglia d’allarme dei 100 milioni.

Ita Airways: calendario appuntamenti

Per quanto riguarda le trattative, vanno avanti gli approfondimenti con Certares, il fondo Usa che il 31 agosto scorso ha vinto ufficialmente la sfida contro Msc-Lufthansa per l’acquisizione di una quota di maggioranza della compagnia tricolore. Martedì alle 16 gli emissari del fondo vedranno i sindacati, mentre nelle seconda parte della settimana Certares si incontrerà con l’Enac. Mentre un altro appuntamento con i manager della compagnia italiana e i delegati di Delta Air Lines e Air France non è prevista prima del 17 ottobre.