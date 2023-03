Ita Airways: perdita di 486 milioni nel 2022. Ebitda negativo. Ricavi pari a 1,576 miliardi

L’azienda: risultati in linea con la fase di start-up, 99% di regolarità delle operazioni e l’81% di puntualità. Prosegue la trattativa con Lufthansa

ITA Airways ha chiuso il bilancio 2022 con una perdita netta di circa 486 milioni di euro, pari a circa 1,3 milioni bruciati ogni giorno. Sulla perdita pesa la crisi macroeconomica globale che ha inciso per oltre 280 milioni di euro a causa prevalentemente dell’aumento del costo del carburante e al deterioramento del tasso di cambio tra euro e dollaro. L’Ebitda è in negativo per 338 milioni di euro. I ricavi totali sono stati pari a 1,576 miliardi con circa 1,272 miliardi che derivano dal business del traffico passeggeri. Nel 2021, anno di nascita della compagnia in cui ha operato solamente a partire dal 15 ottobre, i ricavi erano stati invece 90 milioni di euro. Al 31 dicembre 2022 in cassa 418 milioni mentre il patrimonio netto si attesta a 524 milioni.

10 milioni di passeggeri trasportati

Nel 2022 la compagnia aerea ha operato 97.000 voli di linea e trasportato oltre 10 milioni di passeggeri (nel 2021 erano stati 1,3). Ita è riuscita – si legge nella nota dell’azienda – “ad intercettare la ripresa del traffico aereo che si è manifestata a partire dal secondo semestre aumentando la propria quota di mercato.

Buoni i risultati sul piano operativo con il 99% di regolarità sulle operazioni e l’81% di puntualità. Il net promoter score annuale, lo strumento di gestione che può essere usato per valutare la fedeltà in una relazione impresa-cliente, è pari a 26.2, al di sopra dei valori fatti registrare nel settore nello stesso intervallo temporale.

Per l’azienda il risultato del 2022 è “coerente con la fase di start-up della società in un contesto di mercato ancora debole nei primi mesi dell’esercizio per effetto del perdurare della pandemia Covid”. Al netto della situazione macroeconomica “la performance operativa della società è risultata migliorativa rispetto alle previsioni del piano industriale e del budget aziendale”.

La previsione per il 2023

Per l’esercizio 2023 Ita si aspetta un’ulteriore consistente crescita del volume dei ricavi trainati dall’espansione delle rotte e dall’incremento della flotta, da cui consegue un significativo miglioramento del risultato operativo atteso.

Prosegue la trattative per l’acquisizione del 40% da parte di Lufthansa

Proseguono le trattative da parte di Lufthansa per acquisire il 40% di ITA Airways per una cifra tra i 250 e i 300 milioni di euro. Domani l’amministratore delegato della compagnia tedesca, Carsten Spohr, arriverà a Roma per incontrare il governo italiano.