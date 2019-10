Intesa vara Exetra, per vendere il made in Italy

Il gruppo bancario ha costituito una nuova società di trading commerciale. Si concentrerà sull’acquisto e la vendita di prodotti italiani di qualità fuori dai confini nazionali

Promuovere il Made in Italy sui mercati internazionali e spingere lo sviluppo delle piccole e medie imprese. E’ questo lo scopo di Exetra la nuova nata del gruppo Intesa Sanpaolo, per realizzare trading commerciale. L’aziende intende specializzarsi nell’acquisto e nella vendita di prodotti italiani sui mercati esteri, accelerando il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.

“Exetra venderà i prodotti del ‘Made in Italy’ – precisa il comunicato di Intesa – curando le fasi di commercializzazione, marketing e promozione presso le controparti estere”.

Partner dell’iniziativa è SCB Market Traders, società di consulenza fondata da Sergio Castelbolognesi. Il Consiglio di Amministrazione di Exetra è composto da: Teresio Testa – Responsabile della Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo (Divisione Banca dei Territori) – che ha assunto la carica di presidente, Sergio Castelbolognesi quella di amministratore delegato, Stefano Favale – Responsabile della Direzione Global Transaction Banking (Divisione Corporate & Investment Banking) -, Francesco Domenico Introzzi e Daniele Fulvio Pastore.

Exetra opererà sul mercato acquistando principalmente beni e tecnologie prodotti in Italia da piccole e medie imprese per poi collocarli sui mercati internazionali. Ciò aumenterà la diffusione del Made in Italy, l’interesse dei suoi potenziali acquirenti.Teresio Testa, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo (Divisione Banca dei Territori) e presidente di Exetra, dichiara: “Grazie alla nascita di Exetra saremo in grado di rafforzare la promozione del ‘Made in Italy’ sostenendo la crescente domanda di prodotti italiani di qualità”.

Sergio Castelbolognesi, amministratore delegato di Exetra, aggiunge che “con Exetra vogliamo “fare sistema” e così dare una risposta concreta alle aziende italiane che si confrontano quotidianamente con competitor provenienti da Nazioni dove il “sistema Paese” è la chiave vincente in un contesto di mercato globale”.