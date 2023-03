Intesa Sanpaolo, Neva investe nella stampa industriale 3D di Caracol

Caracol vuole portare la propria tecnologia Heron AM su scala internazionale e triplicare l’organico aziendale entro il 2024

Neva SGR, società di Venture Capital del Gruppo Intesa Sanpaolo controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha messo a punto tramite il proprio Fondo Neva First un investimento in Caracol, società italiana leader nella stampa industriale 3D di grandi dimensioni, partecipando a un round di investimenti a cui hanno aderito anche CDP Venture Capital, Primo Space Fund ed EUREKA! Venture SGR.

Caracol ha l’obiettivo di portare la propria tecnologia Heron AM su scala internazionale e triplicare l’organico aziendale entro il 2024, continuando al contempo a investire in Ricerca e Sviluppo circa il 40% del fatturato, per espandere il range di materiali processati, allargare il mercato delle potenziali applicazioni prodotte e migliorare le prestazioni tecniche in termini di efficienza, sostenibilità e flessibilità.

“Neva SGR continua a investire in Italia e lo fa in un settore da sempre centrale per l’economia del nostro Paese, quello manifatturiero Industry 4.0” – spiega Mario Costantini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Neva SGR. “L’investimento in Caracol, nella sua tecnologia e nella sua attenzione alla sostenibilità e all’economia circolare, va nella direzione di premiare un’eccellenza italiana pronta a crescere sui mercati internazionali”. *