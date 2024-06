Intesa Sanpaolo: la quinta edizione di “Imprese Vincenti” fa tappa a Cuneo

Il roadshow di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle Pmi ha fatto tappa a Cuneo. Durante l’evento sono state presentate le 10 aziende piemontesi e liguri selezionate come “Imprese Vincenti”

Fa tappa a Cuneo la quinta edizione di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo che mette in luce le piccole e medie imprese italiane di successo. Dieci aziende provenienti da Piemonte Sud e Liguria hanno raccontato le proprie storie di crescita e innovazione presso lo Spazio Varco, evidenziando il valore del made in Italy nei rispettivi settori.

In questi cinque anni di programma, oltre 14mila imprese si sono candidate per partecipare, di cui 4.000 solo quest’anno. Queste aziende insieme impiegano 150mila persone e generano un fatturato complessivo di circa 35 miliardi di euro. Finora, sono state premiate oltre 700 aziende, con circa 150 accolte nel programma Elite del Gruppo Euronext, consolidando così il loro status di eccellenza nel panorama economico nazionale.

Imprese Vincenti: l’edizione 2024

Le aziende selezionate per l’edizione 2024 hanno ottenuto riconoscimenti per i loro successi in vari ambiti, inclusi il valore economico, l’innovazione, la transizione digitale e ecologica, e l’export internazionale. Particolare enfasi è stata data anche all’adozione di criteri Esg (Environmental, Social, Governance) e ai progetti che hanno contribuito alla crescita economica locale, all’occupazione e al benessere delle comunità.

Le aziende selezionate, spiega una nota, beneficeranno di supporto mirato per tutte le fasi del loro sviluppo aziendale, promuovendo investimenti in ricerca e sviluppo, sostenibilità, innovazione tecnologica e internazionalizzazione. Il programma si allinea agli obiettivi del Pnrr e della Transizione 5.0, coinvolgendo nuovi partner, università e centri di ricerca per promuovere un’economia più resiliente e sostenibile.

Le “Imprese Vincenti” di Piemonte Sud e Liguria

Ecco le 10 aziende premiate:

Venchi, con sede a Castelletto Stura, è attiva da 145 anni nel settore alimentare, esportando prodotti italiani in oltre 70 Paesi nel mondo. Tcn Vehicles Division, situata ad Alba, si specializza nella produzione di componenti meccanici per applicazioni automobilistiche e motociclistiche. Leo Pizzo, ubicata a Valenza, è attiva nel settore orafo da oltre cinquant’anni, rappresentando un punto di riferimento nel distretto orafo italiano. Industria Grafica Eurostampa, con sede a Bene Vagienna, gestisce sei stabilimenti globali focalizzati sulla stampa di etichette ad alto valore aggiunto. Neoceram, con sede a Novi Ligure, è leader nella produzione di pompe in ceramica e acciaio di precisione per l’industria farmaceutica, chimica e alimentare. Nord Engineering, con sede a Caraglio, offre soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti, mirando a ridurre l’impatto ambientale. Specialacciai, ubicata a Novi Ligure, è specializzata nella progettazione e lavorazione di prodotti magnetici per vari settori industriali. Permare, con sede a Sanremo, è un cantiere nautico rinomato per il marchio Amer Yachts, noto per la qualità e la personalizzazione delle sue imbarcazioni e navi da diporto. Gruppo Patelec, situato a Cerrina Monferrato, ha una vasta expertise nella produzione di cordoni elettrici e cavi di alimentazione, sia per il mercato consumer che professionale. Blastness, con sede a Milano e origini spezzine, fornisce sistemi e servizi digitali alle strutture ricettive per migliorare la loro competitività sul mercato.

Piemonte Sud e Liguria: analisi del contesto economico

L’economia italiana ha registrato una crescita positiva recentemente, trainata da ottimi risultati sui mercati globali. Piemonte Sud e Liguria rappresentano il 5,2% delle esportazioni italiane, con il Piemonte leader in settori come l’agro-alimentare, la meccanica e l’automotive, mentre la Liguria eccelle nelle navi, chimica e metallurgia. Le esportazioni dei due territori sono cresciute del 51,5% dal 2016 al 2023, supportate da un aumento degli investimenti del 35,7%.

Gli investimenti in Italia hanno visto una forte crescita grazie a iniziative come Industria 4.0 e Superbonus, superando i competitor europei. La ripresa economica attesa nel 2024 beneficerà di una riduzione dell’inflazione e dei tassi di interesse, con un focus su infrastrutture moderne e transizione digitale e verde.

Le imprese di Piemonte Sud e Liguria stanno investendo di più in tecnologie sostenibili, con buoni ritorni per quelle che hanno adottato certificazioni ambientali e investito in energie rinnovabili. Le sfide tecnologiche e ambientali richiedono capitale umano qualificato, ma la domanda supera l’offerta, spingendo molti giovani a cercare lavoro all’estero.

I commenti

Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo: “Le dieci aziende che premiamo oggi sono l’espressione del miglior made in Italy, nei diversi settori di riferimento, ed esempi virtuosi per il contributo restituito al tessuto economico e sociale del territorio. Hanno dimostrato grande capacità di tenuta e risposto alle nuove tendenze del mercato, cogliendo il valore di sostenibilità, digitalizzazione, ruolo sociale dell’impresa. Da parte nostra, siamo pronti per supportare la loro crescita stabile e inclusiva: nel primo trimestre di quest’anno abbiamo erogato alle imprese e alle famiglie del Piemonte e della Liguria oltre 650 milioni di euro. Il territorio ha beneficiato di 18 milioni di euro per investimenti sostenibili, circular economy e mutui green”.