Intesa Sanpaolo ha raggiunto il 98,89% di Ubi

La banca guidata da Carlo Messina ha comunicato i risultati provvisori dell’Opa residuale sulle azioni di Ubi Banca.

Procede a gonfie vele l’Opa residuale di Intesa Sanpaolo sulle azioni di Ubi Banca: al termine del periodo per la presentazione delle richieste di vendita da parte dei possessori delle azioni residue, la banca guidata da Carlo Messina ha presentato i risultati provvisori dell’operazione. Ne è venuto fuori che adesso Intesa ha raggiunto il 98,8988% del capitale di Ubi Banca.

“Con riferimento a tali n. 90.691.212 azioni residue – spiega il comunicato -:

(i) per 87.853.607 Azioni Residue, i relativi titolari hanno richiesto il Corrispettivo (vale a dire, per ciascuna azione UBI Banca oggetto di Richiesta di Vendita, il Corrispettivo in Azioni, ossia n. 1,7000 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo di nuova emissione in esecuzione dell’aumento di capitale al servizio dell’Offerta e il Corrispettivo in Denaro, ossia Euro 0,57);

(ii) per le restanti 2.837.605 Azioni Residue, i relativi titolari hanno richiesto il Corrispettivo Integrale in Contanti, vale a dire Euro 3,539 che, ai sensi dell’art. 50-ter, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, corrisponde alla somma (x) della media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni di Intesa Sanpaolo registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni di negoziazione precedenti la Data di Pagamento del Corrispettivo dell’Offerta (ossia nei giorni 29, 30 e 31 luglio, 3 e 4 agosto 2020), che è pari a Euro 1,74638, moltiplicata per il Rapporto di Cambio, vale a dire, quindi, Euro 2,969 (arrotondato alla terza cifra decimale) e (y) Euro 0,57 (ossia, il Corrispettivo in Denaro)”.