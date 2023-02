Intesa Sanpaolo è partner del progetto “Welfare Olbia” per il benessere del territorio sardo

L’iniziativa, presentata oggi, aiuterà il territorio del Comune di Olbia a favorire la crescita delle imprese e il benessere sociale. La partecipazione di Intesa nel progetto

Nasce il progetto “Welfare Olbia” che ha l’obiettivo di integrare nel tessuto produttivo del territorio sardo politiche di welfare volte a favorire la crescita delle imprese e il benessere sociale.

L’iniziativa, presentata oggi a Olbia, nasce dall’accordo tra il Comune di Olbia, le parti sociali e la società di consulenza aziendale NexumStp. Intesa Sanpaolo, tramite la filiale di Olbia, è partner tecnico del progetto insieme ad Allianz e GoWelfare.

Molte le associazioni e i sindacati di lavoro coinvolti: Confcommercio Nord Sardegna, Confindustria Centro Nord Sardegna, Confartigianato Gallura, Cipnes, CNA Gallura, AGCI Gallura Nuoro, ADC Olbia – Tempio, Cgil Gallura e Cisl Gallura.

Welfare Olbia: la partecipazione di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo, per il progetto, mette a disposizione l’accesso alla piattaforma Welfare Hub della banca, un servizio online che permette di utilizzare il credito welfare presso 20.000 attività già convenzionate a livello nazionale.

Le aree tematiche presenti nella piattaforma sono: casa e famiglia, salute e benessere, risparmio e tempo libero, viaggi e mobilità. Le modalità di utilizzo comprendono il rimborso per le categorie di spesa previste dalla normativa, il versamento e il voucher.



“Tra le imprese si sta diffondendo una nuova cultura del welfare e il nostro obiettivo è contribuire a sviluppare al meglio questa opportunità. Non solo per coglierne la convenienza economica, ma per migliorare il clima aziendale in un’ottica ESG – Environmental, Social, Governance. L’accordo sottoscritto oggi è un segnale di attenzione molto importante per il territorio e siamo fieri di poter contribuire con un servizio assolutamente distintivo” ha commentato Stefano Capellari, Direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo.

Migliorare la qualità della vita dei cittadini

Il valore aggiunto dell’iniziativa è dato dal coinvolgimento di attori pubblici e privati del territorio per generare valore condiviso, sia economico sia sociale in modo da estenderle a tutte le dinamiche territoriali.

Grazie a questo sistema si creeranno opportunità soprattutto per le Pmi.



“Il benessere dei lavoratori e quello dei cittadini passa attraverso una lunga azione territoriale” – spiega il Sindaco di Olbia, Settimo Nizzi – e “Il progetto Welfare Olbia ha un obiettivo etico, sociale ed economico di estrema importanza: promuovere un buon equilibrio tra vita privata e lavoro e creare un ecosistema locale in cui imprese, associazioni e istituzioni possano agire in modo sinergico e contribuire al benessere della comunità.”