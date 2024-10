Intesa Sanpaolo è la prima banca europea per capitalizzazione di mercato: superate Santander e Bnp

Intesa Sanpaolo regina d’Europa per market cap. Dopo settimane di sorpassi e controsorpassi, la banca guidata da Carlo Messina è riuscita a raggiungere la vetta della classifica, superando Santander e Bnp Paribas

Intesa Sanpaolo supera tutti e diventa la prima banca europea in termini di capitalizzazione di mercato. Il primato della banca guidata da Carlo Messina è arrivato ieri, dopo che il titolo ha chiuso in rialzo dell’1,1% a 3,85 euro, e si sta consolidando oggi, con le azioni che a Piazza Affari stanno guadagnando quasi mezzo punto percentuale in una giornata fiacca per le Borse europee (Ftse Mib -0,1%).

Intesa regina d’Europa per capitalizzazione di mercato

Intesa Sanpaolo: 70,64 miliardi di euro. Santander: 70,27 miliardi di euro. Bnp Paribas: 70,12 miliardi di euro. È questo il nuovo podio europeo in termini di capitalizzazione di mercato, con la banca italiana che è finalmente riuscita a superare le rivali spagnola e francese, raggiungendo i vertici della classifica.

Da settimane le tre banche stanno mettendo in scena una sorta di gara, con sorpassi e controsorpassi continui. Solo dieci giorni fa, infatti, Intesa e Santander erano riuscite a scalzare Bnp Paribas da quella vetta che manteneva da anni grazie a una solidità finanziaria e patrimoniale che (almeno in passato) aveva fatto invidia a molti. Poi sono arrivate le elezioni anticipate in Francia, le difficoltà a formare un nuovo governo, le preoccupazioni sul debito. L’instabilità francese ha dunque pesato sulla performance del colosso transalpino, proprio in un periodo in cui Intesa Sanpaolo e Santander, grazie a conti strabilianti e “protetti” dalla stabilità politica di Spagna e Italia, hanno guadagnato terreno, con prestazioni borsistiche da record. Basti pensare che da inizio anno il titolo della banca italiana ha guadagnato oltre il 45% del suo valore, mentre rispetto a ottobre 2023 il rialzo supera il 59%.

Da sottolineare che tra le prime cinque banche europee per capitalizzazione c’è anche un’altra italiana: Unicredit, al quarto posto con un market cap pari a 65,41 miliardi. Segue a distanza la spagnola Bbva con 53,22 miliardi.