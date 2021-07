Intesa Sanpaolo e Consumatori: al via il nuovo Accordo Quadro 2021-2023

Il Gruppo bancario guidato da Carlo Messina e le principali Associazioni dei Consumatori rinnovano l’intesa avviata nel 2019. Il nuovo Accordo si basa su tre aree tematiche al fine di consolidare e rafforzare l’azione comune sul territorio e perfezionare il servizio ai consumatori

Nuovo Accordo Quadro tra Intesa Sanpaolo e le Associazioni dei Consumatori del CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori Utenti). Con una durata di due anni, la nuova intesa ha l’obiettivo di consolidare e di strutturare nel tempo la collaborazione su tematiche bancarie, finanziarie e assicurative di comune interesse. Al fine di rafforzare i rapporti esistenti per migliorare sempre di più il servizio ai consumatori attraverso una maggiore capillarità e trasparenza delle informazioni.

Sulla base del precedente, il nuovo Accordo consentirà sinergie semplificate per razionalizzare Aree di condivisione e dei relativi tavoli di lavoro permanenti. Con focus la possibilità di sviluppare una progettualità condivisa per realizzare azioni di informazione, educazione e inclusione a beneficio di clienti e di consumatori.

Nel dettaglio, l’Accordo si focalizza su tre nuove aree: Prodotti e Servizi, Educazione bancaria assicurativa, Rapporti territoriali; Normativa e Authority, Assistenza clienti e Conciliazione; Educational, Sostenibilità e Impact.

Per quanto riguarda la prima area: Rilevazione più approfondita dei bisogni al fine di migliorare ulteriormente l’offerta di prodotti e servizi in un’ottica di centralità del consumatore. Sviluppo di forme congiunte di educazione finanziaria, anche attraverso la trasparenza e chiarezza delle informazioni sui prodotti. Organizzazione condivisa e partecipazione agli incontri a livello territoriale tra i delegati locali delle Associazioni e i rappresentanti di Intesa Sanpaolo.

Per la seconda area: Analisi congiunta di trend normativi e dei potenziali impatti sulla clientela-consumatori per la creazione di un canale strutturato di dialogo e confronto – anche istituzionale – e di progettazione condivisa. Analisi congiunta delle problematiche di maggior rilievo sia in ambito reclami che conciliazione attraverso una sempre migliore interazione tra Intesa Sanpaolo e le Associazioni dei consumatori.

Infine, per la terza area: Focus sul settore dell’educazione finanziaria, dell’informazione e della cultura. Approfondimento sulla sostenibilità con il coinvolgimento dei referenti della Banca in sinergia con le AACC e la Direzione Impact di Intesa Sanpaolo.

“L’Accordo Quadro con le Associazioni dei Consumatori ha rappresentato un passaggio strategico nello sviluppo delle relazioni con i clienti-consumatori – ha commentato Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo – in due anni e con una pandemia in corso, ci siamo confrontati su ben dieci tematiche d’interesse collettivo, raggiungendo importanti obiettivi concreti dal punto di vista della trasparenza che della chiarezza delle informazioni, valori per la nostra Banca fondamentali. Sulla scia della soddisfazione e del successo di questa collaborazione, abbiamo lavorato per il rinnovo e il miglioramento dell’Accordo per un ulteriore biennio, puntando a traguardi sempre più ambiziosi nell’interesse comune di perfezionare il servizio ai consumatori”.