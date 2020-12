Intesa Sanpaolo: a Ca’ de Sass l’installazione di De Lucchi

L’opera è realizzata nell’ambito del progetto ‘Natale degli alberi” del Comune di Milano ed è ispirata al Colonnato del Bernini e ai giardini all’italiana.

Fino al 6 gennaio, Intesa Sanpaolo illumina Largo De Sabata, davanti al Santuario di San Giuseppe, nei pressi della sede milanese della Banca, con l’installazione dell’architetto Michele De Lucchi ‘Abbraccio all’Umanità’, progettata da AMDL CIRCLE.

L’opera è realizzata nell’ambito del progetto ‘Natale degli alberi” del Comune di Milano ed è ispirata al Colonnato del Bernini e ai giardini all’italiana. Non uno ma tanti alberi, che crescono su un grande colonnato, che si illuminano di notte animando la città, realizzati con la tecnica costruttiva delle scandole di legno, basata sul sovrapporre piccole tavolette di legno l’una sull’altra. Le scandole assumono un significato speciale quasi a rappresentare le persone che in questo anno così difficile si sono caricate sulle spalle i più deboli e i più fragili della nostra società. In cima, un albero, simbolo della vita. L’installazione è progettata in modo che tutti i materiali possano essere riutilizzati al termine dell’allestimento.

Intesa Sanpaolo dona questa installazione ad alto valore simbolico ai milanesi per portare luce alle festività natalizie, e inoltre uno straordinario concerto di Natale dei Cameristi del Teatro alla Scala verrà trasmesso in streaming il 16 dicembre sul sito group.intesasanpaolo.com con musiche di Torelli, Vivaldi, Handel, Mozart e Corelli, con la direzione di Giulio Prandi e con la voce del soprano Marie Lys.