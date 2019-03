Intesa, pronte le nomine. Conferma per Messina e Gros-Pietro

Presentata la lista di maggioranza delle Fondazioni bancarie. Entrano Weber e Nebbia. Pronta anche la lista Assogestioni. Anche Edison rinnova il vertice: confermati, in vista dell’assemblea del 2 aprile, il presidente Jean Bernard Lévy e l’Ad Marc Benayoun in vista dell’assemblea del 2 aprile

La lista di maggioranza per il rinnovo del Cda di Intesa Sanpaolo è pronta ed è stata presentata dalle Fondazioni bancarie che controllano il 16,5% del capitale. Confermati per il triennio 2019-2021 il Ceo Carlo Messina e il presidente Gian Maria Gros-Pietro come era nelle previsioni. Rimangono invariati due terzi del Cda per garantire continuità e stabilità al consiglio.

Anche Edison ha reso note le candidature per il nuovo Cda in vista dell’assemblea del 2 aprile con la conferma di presidente e Ad, rispettivamente Jean-Bernard Lévy (numero uno di Edf) e Marc Benayou.

Tornando a Intesa Sanpaolo, confermato anche Paolo Andrea Colombo per la vice presidenza. Rimangono per il prossimo triennio anche consiglieri di peso come Bruno Picca e maria Cristina Zoppo, in rappresentanza dell’area torinese rappresentata dalla Compagnia Sanpaolo. Sul versante Cariplo, confermati anche Rossella Locatelli, Livia Pomodoro, Franco Ceruti e Milena Teresa Motta. In rappresentanza delle fondazioni più piccole resta Giovanni Gorno Tempini.

I nuovi ingressi nel Cda sono invece quelli di Fabrizio Mosca, commercialista e docente di economia dell’Università di Torino, Guglielmo Weber, docente di econometria all’Università di Padova e maria Alessandra Stefanelli , docente di diritto dell’Economia all’Università di Bologna.E’ pronta e si attende anche la lista di Assogestioni.

Per Edison, invece, oltre ai due manager che hanno guidato l’azienda nell’ultimo triennio, nella lista presentata da Transalpina di Energia (controllata di Edf che detiene il 100% del gruppo energetico) in vista dell’assemblea di Edison convocata per il prossimo 2 aprile 2019, gli altri nomi proposti sono: Béatrice Bigois, Fabio Gallia (ex numero uno di Cdp), Xavier Girre, Sylvie Jehanno, Jean-Bernard Lévy, Nathalie Tocci e Nicole Verdier-Naves.