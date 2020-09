Intesa, nel nuovo cda di Ubi Banca Grandi e Miccicchè al vertice

Il cda di Intesa ha approvato la lista di 15 candidati per il consiglio di Ubi che sarà sottoposta all’assemblea degli azionisti del 15 ottobre

Ecco il nuovo cda di Ubi Banca. Il consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo ha dato via libera alla lista per il rinnovo del cda di Ubi. L’elenco dei nuovi consiglieri sarà sottoposto all’assemblea degli azionisti in programma per il prossimo 15 ottobre.

Sono 15 i nomi presenti nella lista che sarà depositata nei termini di legge previsti. I primi tre riguardano le cariche apicali: Paolo M.Grandi, indicato come nuovo presidente, Bruno Picca, nuovo vicepresidente. Per il ruolo di Consigliere delegato e Ceo, il cda di Intesa ha invece scelto Gaetano Miccichè, ex presidente della divisione Imi del gruppo Intesa Sanpaolo, approdato alla guida di Ubi dopo le dimissioni di Victor Massiah.

Gli altri candidati consiglieri della lista sono: Paola Ageltetti, Laura Viganò, Giovanni Boccolini, Giuseppe Attanà, Anna Simioni, Felice Scalvini, Alessandra Vitali Rosati, Luigi Arturo Bianchi (presidente comitato controllo sulla gestione), Stefania Mancino, Cristina Flaim, Mario Ciaccia, Marialuisa Cicognani.

Nel frattempo occorre segnalare che il 18 settembre ha preso il via l’operazione di acquisto da parte di Intesa Sanpaolo della quota restante del capitale di Ubi Banca, pari all’1,9 per cento. Con l’offerta obbligatoria di Intesa Sanpaolo sulle azioni di Ubi non consegnate all’Opas, la banca guidata da Carlo Messina è salita dal 90,2% al 98,8988% del capitale dell’istituto bresciano-bergamasco e grazie all’ulteriore incremento arriverà al 100%.

Ricordiamo inoltre che il delisting del titolo Ubi da Piazza Affari avverrà il prossimo 5 ottobre, ma la sospensione scatterà già il 1° ottobre.

In Borsa il titolo Intesa Sanpaolo cede l’1,35% a quota 1,7198 euro, mentre le azioni Ubi guadagnano lo 0,62% a 3,584 euro.