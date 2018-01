Inter e Roma si giocano la Champions: il campionato riparte

Inter-Roma è la partita di cartello del campionato che ricomincia: chi perde va in crisi – Ma occhio anche a Atalanta-Napoli e a Juve-Genoa – Difficile la trasferta del Milan a Cagliari – Lazio in agguato

E ora dritti fino alla meta. Il campionato riprende dopo questa strana, per non dire inedita, sosta invernale, che ha visto le squadre in campo nel periodo natalizio per poi fermarsi subito dopo. Una dieta di calcio necessaria per smaltire l’abbuffata in arrivo: da qui al 20 maggio, infatti, la Serie A si fermerà soltanto nel weekend del 24/25 marzo. Prima e dopo tanto, tantissimo calcio, nostrano e internazionale. Per le coppe però c’è ancora tempo, ora bisogna concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato, a cominciare da questa 21° giornata che riprende col botto.

Inter-Roma di domenica sera (ore 20.45) promette spettacolo e, soprattutto, mette in palio punti pesantissimi per la classifica. I nerazzurri sono terzi con 42 punti, i giallorossi quinti con 39 ma con una partita in meno che recupereranno mercoledì prossimo a Genova contro la Sampdoria. In mezzo c’è la Lazio a quota 40 e anch’essa con un asterisco che verrà tolto presto (sempre il 24 contro l’Udinese): matassa intricata, che potrebbe sbrogliarsi in diversi modi. Il paradosso è che l’Inter potrebbe blindare la zona Champions o ritrovarsene addirittura fuori ma il discorso, ovviamente, vale anche per le due romane.

Logico dunque che il match di San Siro valga tanto e possa incidere non poco su una corsa Champions che, al momento, riguarda sostanzialmente queste tre squadre. Difficile prevedere come andrà a finire, di certo il calendario sembra più favorevole alla Lazio (domani all’Olimpico contro il Chievo) che alle altre due. Complesso anche capire chi stia meglio tra Inter e Roma: la sosta, per entrambe, è arrivata al momento giusto, con i nerazzurri di Spalletti in riserva e i giallorossi di Di Francesco addirittura fermi. Le due settimane di stop potrebbero aver fatto bene, a chi lo sapremo solo domani sera. L’altra grande sfida di questo 21° turno è quella di Bergamo, dove la capolista Napoli incontrerà l’Atalanta.

Inutile negarlo: i nerazzurri di Gasperini sono la bestia nera degli azzurri di Sarri, come certificato dalla recente sfida di Coppa Italia che ha visto i primi espugnare il San Paolo e prendersi il pass per le semifinali. Domani (ore 12.30) potrebbe essere un’altra storia, certo però che la Juventus seguirà il match con grande interesse, per poi concentrarsi sul suo di lunedì sera. La giornata infatti si chiuderà dopodomani con la sfida tra i bianconeri e il Genoa di Ballardini: sulla carta non dovrebbe esserci storia ma occhio ai rossoblu, letteralmente trasformati da quando c’è stato il cambio in panchina. Il resto della 21° si gioca tra la zona Europa League e quella salvezza, con partite tutte interessanti ed equilibrate. Il Milan di Gattuso fa visita al Cagliari di Lopez e anche qui la curiosità è quantomeno pari all’insidia.

I rossoneri sapranno dar seguito alla vittoria sul Crotone dell’Epifania? E, soprattutto, il lavoro di Ringhio avrà dato i frutti sperati? Lo sapremo solo domani (ore 18), peraltro dopo aver già assistito a Sampdoria-Fiorentina e Sassuolo-Torino, tutte sfide con vista sull’Europa. Occhio anche alla zona rossa, che domani vivrà un appuntamento importantissimo come Verona-Crotone, vero e proprio spareggio salvezza. Spettatori interessati Spal e Benevento, attesi però da partite complicate sui campi della lanciatissima Udinese di Oddo e del Bologna di Donadoni, a secco di vittorie da prima di Natale ma caricato dalla permanenza di Verdi. Una giornata tutta da vivere insomma, la prima di una lunga, lunghissima, serie, che ci accompagnerà fino ai verdetti finali.