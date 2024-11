Intel lascia il posto a Nvidia nel Dow Jones Industrial Average dopo 25 anni di presenza: è il segno del cambiamento

Quest’anno le azioni Intel sono scese del 54%, rendendo l’azienda la peggiore performer dell’indice. La società aveva rinunciato all’investimento in OpenAi. Decisamente diversa la posizione di Nvidia

Nvidia prenderà il posto di Intel nel Dow Jones Industrial Average dopo 25 anni di presenza, il che evidenzia il cambiamento nel mercato della produzione di chip e segnando un’altra battuta d’arresto per l’azienda di semiconduttori in difficoltà. Nvidia entrerà nell’indice delle blue-chip la prossima settimana, riporta Reuters, insieme al produttore di vernici Sherwin-Williams, che sostituirà Dow. Lo ha detto ieri sera una nota di S&P Dow.

Intel, un tempo forza dominante nella produzione di chip, negli ultimi anni ha ceduto il suo primato produttivo al rivale Tsmc e si è persa il boom dell’intelligenza artificiale generativa a causa di alcuni passi falsi, tra cui la rinuncia a investistire in OpenAI, proprietario di ChatGPT. Quest’anno le azioni Intel sono scese del 54%, rendendo l’azienda la peggiore performer dell’indice e con il prezzo azionario più basso nel Dow Jones ponderato per i prezzi. Ieri le azioni Intel sono scese dell’1,6%, mentre quelle Nvidia sono salite del 2,2%.

A nulla è servito il fatto che proprio Intel avesse espresso ottimismo sul futuro delle sue attività PC e server, prevedendo ricavi per il trimestre in corso superiori alle stime, ma avvertendo di avere “molto lavoro da fare”.

“Perdere lo status di inclusione nel Dow Jones rappresenterebbe un altro colpo alla reputazione di Intel, che sta affrontando una dolorosa trasformazione e una perdita di fiducia”, ha affermato Susannah Streeter, responsabile finanziario e dei mercati presso Hargreaves Lansdown. “Ciò significherebbe anche che Intel non sarebbe inclusa nei fondi negoziati in borsa (ETF) che seguono l’indice, il che potrebbe avere un ulteriore impatto sul prezzo delle azioni.”

Lanciata nel 1968, l’azienda pioniera della Silicon Valley vendeva chip di memoria prima di passare ai processori che hanno contribuito al lancio dell’industria dei personal computer. Negli anni ’90, gli adesivi “Intel Inside” trasformarono i componenti elettronici di base in prodotti di alta qualità e alla fine divennero onnipresenti sui computer portatili.

I ricavi di Intel sono stati di 54 miliardi di dollari nel 2023, in calo di quasi un terzo rispetto al 2021, quando Pat Gelsinger ha assunto la carica di CEO. Gli analisti prevedono che Intel riporterà la sua prima perdita netta annuale quest’anno dal 1986. Per la prima volta in 30 anni, il valore dell’azienda è inferiore ai 100 miliardi di dollari.

Questa cifra impallidisce in confronto a Nvidia, la cui valutazione è di 3,32 trilioni di dollari, il che la rende la seconda azienda più preziosa al mondo. Nvidia è emersa come un pilastro dell’industria mondiale dei semiconduttori, grazie al ruolo essenziale che i suoi chip svolgono nel supportare le tecnologie di intelligenza artificiale generativa, che hanno determinato un aumento di sette volte delle sue azioni negli ultimi due anni. Solo quest’anno il valore delle azioni della società è più che raddoppiato.

Un tempo popolare solo tra i giocatori che andavano a caccia di PC con processori grafici Nvidia, ora è visto come un barometro per il mercato dell’intelligenza artificiale. Anche la suddivisione azionaria della società nel rapporto 10-1, entrata in vigore a giugno, ha contribuito ad aprire la strada alla sua inclusione nell’indice, rendendo le sue azioni in forte crescita più accessibili ai trader al dettaglio. Intel, d’altro canto, ha faticato a guadagnare quote nel mercato dei chip AI dominato da Nvidia, con i chip del leader difficili da ottenere e ancora più difficili da sostituire nei data center AI, a causa del vantaggio tecnologico dei processori e degli elevati costi di sostituzione.