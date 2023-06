Inflazione: Istat conferma decelerazione a maggio, +7,6% su anno

Gli ultimi dati dall’Istat evidenziano un rallentamento dei prezzi in diversi settori sia su base congiunturale che su base annua. Le principali ragioni della discesa

L’ultima rilevazione dei dati sull’andamento dei prezzi in Italia ha mostrato una decelerazione del tasso d’inflazione, con un rallentamento in diversi settori.

Rallentamento dell’inflazione: a cosa è dovuto?

Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), il rallentamento dell’inflazione si deve principalmente al calo dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati, che sono passati da un aumento del 26,6% al 20,3%. Anche i prezzi degli Alimentari lavorati hanno registrato un rallentamento, passando da un aumento del 14% al 13,2%.

Altri settori che hanno contribuito alla decelerazione dell’inflazione includono i Servizi relativi ai trasporti, che sono scesi dal 6% al 5,6%, e i Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, che sono passati dal 6,9% al 6,7%. Tuttavia, questi effetti sono stati solo in parte compensati dalle tensioni al rialzo dei prezzi degli Alimentari non lavorati, che sono aumentati dal 8,4% all’8,8%, e dei Servizi relativi all’abitazione, che sono passati dal 3,2% al 3,5%.

Analizzando l’inflazione al netto degli energetici e degli alimentari freschi, si osserva un lieve rallentamento dell’inflazione di fondo, che è passata dal 6,2% al 6%. Inoltre, anche l’inflazione al netto dei beni energetici ha registrato un rallentamento, passando dal 6,3% al 6,2%.

Rallentamento anche su base annua

La crescita su base annua dei prezzi dei beni ha subito un rallentamento, scendendo dal 10,3% al 9,3%, mentre quella relativa ai servizi è diminuita in misura minore, passando dal 4,8% al 4,6%. Inoltre, i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona hanno mostrato un rallentamento su base tendenziale, passando dall’11,6% all’11,2%, così come quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto, che sono scesi dal 7,9% al 7,1%.

Analizzando l’aumento congiunturale dell’indice generale dei prezzi al consumo, si può notare che è principalmente attribuibile all’aumento dei prezzi degli Alimentari non lavorati (+1,5%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1%), degli Alimentari lavorati (+0,6%) e dei Servizi relativi all’abitazione (+0,4%). Al contrario, si è registrato un calo dei prezzi degli Energetici non regolamentati (-1,6%) e regolamentati (-0,2%).

L’indice armonizzato dei prezzi al consumo, che tiene conto dei prezzi in tutti i paesi dell’Unione Europea, ha registrato un aumento dello 0,3% su base mensile e dell’8% su base annua (rispetto all’8,6% di aprile). La stima preliminare era del +8,1%.

Infine, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi), al netto dei tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile e del 7,2% su base annua.

In Europa, l’inflazione sembra seguire lo stesso trend

L’Eurostat ha pubblicato i dati finali sull’andamento dell’inflazione nell’area euro a maggio 2023. L‘inflazione nell’area euro è aumentata del 6,1% su base annua, rispetto al +7% registrato ad aprile e all’8,1% dello stesso mese dell’anno precedente.

La categoria che include cibo, alcolici e tabacco ha registrato la più rapida crescita, con un aumento del 12,5% rispetto a maggio 2022. Nel frattempo, il dato core, che esclude cibo, energia, alcol e tabacco, ha mostrato un incremento del 5,3% su base annuale.