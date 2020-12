Indice Pmi industria in ripresa, Germania traina

Secondo le stime pubblicate da Markit il Pmi Flash del manifatturiero dell’Eurozona è salito a 55,5 punti dai 53,8 di novembre – Bene, Germania, Francia e Uk, le Borse corrono

La manifattura europea mostra segni di ripresa a dicembre, dopo le forti difficoltà vissute nei mesi precedenti a causa della pandemia di coronavirus.

Nel dettaglio, nel mese in corso il Pmi Flash Ihs Markit del manifatturiero dell’Eurozona sale a 55,5 da 53,8 di novembre, mentre l’indice servizi è cresciuto a 47,3 da 41,7. Il dato composito dell’Eurozona di dicembre è salito da 45,3 a 49,8, il più alto da due mesi.

Ihs Markit sottolinea che “incoraggia notare che le previsioni sull’attività futura sono balzate al livello record in 32 mesi, poiché le recenti notizie sugli sviluppi del vaccino hanno alimentato aspettative più rosee”.

“A dicembre, la prestazione dell’economia dell’eurozona è risultata migliore delle aspettative”, commenta il chief Business economist presso Ihs Markit secondo cui “I dati suggeriscono che, dopo il ritorno alla forte contrazione di novembre causata dalle severe misure restrittive anti Covid-19, l’economia si sta avvicinando alla stabilizzazione. Anche se il quadro si mostra molto variegato dal punto di vista settoriale, la contrazione del quarto trimestre pare dunque molto meno profonda rispetto ai primi mesi dell’anno, quando l’economia è stata colpita dalla pandemia”.

Per quanto riguarda i singoli Stati membri, in Germania le stime mostrano segni di resistenza. Nel dettaglio, l’indice Pmi manifatturiero è salito nel mese in corso a 58,6 da 57,8, ai massimi da 34 mesi. In leggero rialzo anche l’attività dei servizi con l’indice a 47,7 da 46. Il dato flash dell’indice composito mostra un rialzo a 52,5 a dicembre da 51,7, ai massimi da due mesi.

In Francia invece l’indice Pmi flash composite dell’output calcolato da Ihs Markit è salito a 49,6 dal 40,6 di novembre, registrando il livello massimo degli ultimi 4 mes.

Fuori dall’Eurozona, buone notizie arrivano anche dalla Gran Bretagna dove l’indice flash composite output calcolato da Ihs markit a dicembre è in progresso a 50,7 dal 49 segnato a novembre, superando quindi la soglia di 50 che indica una crescita dell’attività. L’indice flash sull’attività nei servizi è passato a 49,9 da 47,6 e l’indice manifatturiero è salito a 57,3, il massimo da 37 mesi, dal 55,6 di novembre.

I dati positivi sulla manifattura spingono le Borse europee che a metà mattinata viaggiano tutte in netto rialzo: Francoforte +1,58%, Parigi +0,81%, Londra +0,94%. Milano si accoda al sentiment positivo e sale dello 0,89% tornando sopra i 22mila punti.