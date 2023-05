Incoronazione Re Carlo III: quando e dove vederla? Chi ci sarà? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Tutto il Regno Unito è in festa per celebrare il nuovo monarca e la Regina Camilla. Un costo esorbitante per gli inglesi ma porterà anche a notevoli entrate: ecco tutti i dettagli

L’Inghilterra sta per scrivere una nuova pagina della monarchia britannica: l’incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla nell’Abbazia di Westminster a Londra, in programma sabato 6 maggio. Con la morte della regina Elisabetta II, avvenuta l’8 settembre, Carlo III (75 anni a novembre) è diventato formalmente Re del Regno Unito e degli altri quattordici reami del Commonwealth. Ora, dopo mesi di minuziosi preparativi, è arrivato il giorno della sua incoronazione.

Nessuna monarchia sa catalizzare l’attenzione quanto la casata dei Windsor. Il cerimoniale è dei più importanti e spettacolari, scandito da un protocollo rigido a cui seguiranno concerti e feste per tre giorni. Selezionatissimi gli invitati, migliaia le persone che affolleranno le strade di Londra, milioni quelle che seguiranno le celebrazioni in diretta televisiva. Ma come si svolge la cerimonia? Harry e Megan ci saranno? Chi si esibirà al concerto dell’incoronazione? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’incoronazione di Re Carlo III: il 40° monarca regnante e il più anziano della storia a salire sul trono.

Incoronazione Re Carlo III: come si svolgerà la cerimonia?

I due reali partiranno alle 10:20 da Buckingham Palace e si dirigeranno verso l’Abbazia di Westminster. A differenza del viaggio di cinque miglia compiuto dalla Regina nel 1953, il percorso sarà significativamente più breve (1,3 miglia).

La cerimonia inizierà alle 11 (ore 12 in Italia), scandita dalla musica selezionata personalmente dal Re. Fra i 12 brani anche uno di Andrew Lloyd Webber.

Le cinque fasi della cerimonia

Gli elementi fondamentali della cerimonia sono cinque: il riconoscimento, il giuramento, l’unzione, l’investitura e l’intronizzazione. Il riconoscimento avviene quando il sovrano verrà presentato “al popolo” dall’arcivescovo di Canterbury, che lo proclamerà “indubbio re”. La congregazione risponderà con: “God Save the King!” (“Dio salvi il re”). Dopo aver prestato giuramento, l’arcivescovo di Canterbury procederà all’unzione di Carlo III, considerata la parte più sacra della cerimonia.

A questo punto arriverà il momento dell’incoronazione, quando il Re indosserà la Corona di Sant’Edoardo per l’unica volta nella sua vita.

La parte successiva è l’investitura, quando il sovrano viene vestito con gli abiti sacri dell’incoronazione e gli vengono presentati i simboli della monarchia: il globo, l’anello dell’incoronazione, lo scettro con la croce e lo scettro con la colomba. La quinta e ultima fase sarà quella dell’intronizzazione: il Re salirà sul trono e gli sarà reso omaggio dal suo primogenito, il principe William.

Terminata la cerimonia, Re Carlo III indosserà la Corona Imperiale di Stato, prima di unirsi alla processione per tornare verso Buckingham Palace e salutare la folla dal balcone insieme ai membri della famiglia reale.

Camilla sarà incoronata Regina?

Dopo l’incoronazione, più semplice rispetto al Re, Camilla sarà ufficialmente conosciuta come “Regina Camilla” anziché “Regina consorte”. L’ex amante di Carlo – un tempo odiatissima dai sudditi britannici e pure dalla regina Elisabetta per aver “distrutto” il matrimonio del secolo tra Carlo e Lady Diana – sarà la prima Regina d’Inghilterra con un divorzio alle spalle.

Chi sarà Re dopo Carlo III?

Esiste un ordine prestabilito di successione per gli eredi al trono, regolata dall’Act of Settlement del 1701, dal Succession to the Crown Act del 2013 (che ha modificato la primogenitura di preferenza maschile: nessuna distinzione, quindi, tra maschio e femmina) e dalla Common law. Dunque, dopo Re Carlo III, la linea di successione coinvolge William e i suoi tre figli: George (9 anni), Charlotte (8 anni) e Louis (5 anni).

Chi è stato invitato? E chi non ci sarà?

Un’altra differenza dall’incoronazione della Regina Elisabetta II è il numero di invitati. Nel ’53, per ospitare le oltre 8.000 persone invitate si dovettero erigere strutture temporanee all’interno dell’abbazia All’incoronazione di Re Carlo III invece gli invitati saranno circa 2.000.

I membri della famiglia reale

La famiglia reale sarà (quasi) al completo. Il Principe William e Kate saranno presenti, così come due fratelli del Re, Anna, Principessa Reale e Edoardo, Duca di Edimburgo. Anche il Principe Harry ha confermato che parteciperà, ma sua moglie Meghan no. L’incoronazione coincide con il quarto compleanno del figlio della coppia, il Principe Archie, ma in realtà le accuse di razzismo lanciate dal divano di Oprah Winfrey, unite al quadro poco edificante che emerge dalla serie Netflix e anche dal libro di Harry, (The Spare), avrebbero reso molto imbarazzante un’eventuale rimpatriata al completo. Il Principe Andrea, il Duca di York, sarà presente, ma la sua ex moglie, la Duchessa di York, Sarah Ferguson, non parteciperà. Parteciperanno invece le figlie Beatrice ed Eugenie e la figlia della Principessa Anna, Zara Tindall, con il marito Mike Tindall.

Saranno presenti anche i nipoti di Re Carlo e Camilla, alcuni dei quali prenderanno parte alla cerimonia. Il principe George, figlio di William e Kate, sarà uno dei “paggi d’onore”. Anche i tre nipoti della Regina, (Gus, Louis, Freddy e Arthur) avranno lo stesso ruolo.

Politici, leader mondiali, reali stranieri e vip

Tra i partecipanti ci saranno anche figure politiche di spicco e leader mondiali. Ovviamente il primo ministro Rishi Sunak parteciperà ma anche ex primi ministri del Regno Unito come Liz Truss e Tony Blair, oltre al nuovo primo ministro scozzese Humza Yousaf.

Sarà presente anche il Presidente francese Emmanuel Macron con sua moglie Brigitte. Mentre il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden no, ma prenderà il suo posto la First Lady Jill Biden. Per l’Italia sarà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e per la Germania il presidente della Repubblica federale, Frank-Walter Steinmeier. Tra i primi ministri dell’area Commonwealth ci sarà l’australiano Anthony Albanese e quello pakistano, Shehbaz Sharif. Mentre, per ovvie ragioni, il presidente russo, Vladimir Putin, e quello bielorusso, Alexander Lukashenko, non sono stati invitati.

In rottura con la tradizione, i membri delle famiglie reali straniere si recheranno a Londra per la cerimonia: tra cui quelli di Spagna, Monaco, Danimarca, Norvegia, Belgio, Svezia e Giappone. Sarà presente anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Saranno presenti all’incoronazione di Re Carlo III anche alcuni vip. Tra questi, gli immancabili coniugi Beckham, l’attore comico Rowan Atkinson e la campionessa olimpica Dame Kelly Holmes. Infine, sono stati invitati anche 850 cittadini che si sono spesi a servizio della comunità.

Quanto costerà l’incoronazione di Re Carlo III?

A differenza dei matrimoni, che sono pagati dalla famiglia reale, il conto dell’incoronazione sarà pagato dal governo (e quindi dai contribuenti). Questo ha sollevato non poche polemiche soprattutto in un momento di crisi economica e di aumento del costo della vita.

Non sono ancora state rilasciate cifre ufficiali, ma Buckingham Palace ha ammesso che la cifra ha superato i 250, ovvero quasi 300 milioni di euro. Prendendo come punto di riferimento l’incoronazione della Regina Elisabetta II, costata 1,5 milioni di sterline (oggi circa 50 milioni di sterline), le stime per quella di Re Carlo sono il doppio a causa della sicurezza, “che allora non erano un problema così grande” ha dichiarato una fonte al The Sun. È una cifra incredibile ma verrà compensata da notevoli entrate. Secondo il Ceo di Brand Finance londinese, l’incoronazione di Re Carlo porterà 665 milioni in più all’economia della Gran Bretagna.

Chi si esibirà al concerto dell’incoronazione di Re Carlo III?

Nel pomeriggio, il Castello di Windsor sarà lo scenario del concerto di incoronazione, in cui sono già stati confermati artisti internazionali come Katy Perry, Lionel Richie, Freya Ridings, i Take That e Andrea Bocelli che duetterà con sir Bryn Terfel.

Notevoli anche i rifiuti per impegni lavorativi: come quello di Elton John, delle Spice Girls, di Ed Sheeran, di Harry Styles e di Adele.

Lunedì 8 maggio sarà anche un giorno festivo per i britannici, ai quali è stato chiesto di festeggiare facendo una donazione a un ente di beneficenza locale.

Incoronazione Re Carlo III: dove vederla in tv?

L’incoronazione sarà trasmessa in televisione per il pubblico britannico e internazionale. Oltre che dalla BBC in lingua inglese, sarà possibile assistere alla cerimonia sulle diverse emittenti italiane: Rai, Mediaset (Canale 5), La7 con la speciale “maratona” di Enrico Mentana e su Sky.