Incontro Draghi-sindacati: in arrivo un nuovo decreto su salario e pensioni entro fine luglio

I sindacati hanno chiesto al governo di intervenire subito e hanno giudicato positivo l’incontro. Landini (Cgil) : “Il premier però non ha fornito cifre”sulle misure per sostenere il reddito delle famiglie e contrastare l’inflazione – Prossimo incontro a fine luglio

L’incontro a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e i sindacati sulle ulteriori misure da adottare a sostegno delle famiglie è stato “positivo”, come hanno definito le parti sociali. Sul tavolo una serie di dossier importanti su cui i leader Cgil, Cisl e Uil hanno sollecitato il governo di “intervenire subito” per contrastare l’impennata dell’inflazione (+8% su base annua a giugno) e il crollo del potere d’acquisto di salari e pensioni, arrivando se necessario anche allo scostamento di bilancio. Il Governo, da parte sua, si è impegnato a varare entro fine mese un nuovo decreto aiuti per agosto a sostegno di salari e pensioni anche se il premier non ha fornito delle cifre; invece, ha rimandato la questione a quando sarà presente anche il ministro dell’Economia Franco. Su questo ci sarà una convocazione per ragionare di una bozza di uno strumento legislativo prima del varo del decreto-legge, tra il 26 e il 27 luglio.

L’esecutivo ha altresì proposto un calendario di incontri, che partendo dal Pnrr approfondiscano i problemi legati ai settori più colpiti dalla transizione energetica e dai rincari, arrivando poi alla legge di Bilancio.

Non solo. Oltre agli incontri, verranno aperti dei tavoli permanenti sui temi principali, dal taglio del cuneo fiscale alla lotta alla precarietà fino al salario minimo, a iniziare dalla proposta del ministro del Lavoro, Andrea Orlando – di adottare come base di partenza il trattamento economico complessivo dei contratti collettivi più rappresentativi di ciascun settore – presente all’incontro insieme ai ministri Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli e Renato Brunetta.

L’apertura del governo probabilmente è finalizzata anche a far rientrare nei ranghi i pentastellati dopo la frattura sul decreto aiuti.

Incontro Draghi-sindacati: le posizioni di Sbarra, Landini e Bombardieri

“Un incontro positivo, potenzialmente decisivo”, lo ha definito il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, aggiungendo che “Il governo si è impegnato a un confronto strutturato e permanente con le parti sociali” anche “per governare le emergenze. Il governo conta di deliberare prima della pausa estiva per salari, pensioni e reddito delle famiglie”. E che l’esecutivo “non esclude di lavorare su un nuovo patto sociale che guardi ai fondi del Pnrr, sulla politica industriale e ambientale” ha concluso Sbarra.

Ma Landini (Cgil) è più cauto

Più cauto il leader della Cgil Maurizio Landini: “Il Governo ha annunciato che intende fare un provvedimento entro il mese di luglio – ha confermato – ma i contenuti non li conosciamo. Numeri non ci sono stati fatti. Ci si è fermati a temi come la difesa del potere d’acquisto, la precarietà, il salario minimo”. Landini ha però apprezzato “il clima di ascolto” nel rapporto con le parti sociali.

Bombardieri chiede interventi strutturali

“Sull’emergenza bollette, sui salari e sulle pensioni abbiamo chiesto al Governo di intervenire subito. Bisogna detassare gli aumenti contrattuali e la contrattazione di secondo livello e aumentare il netto in busta paga”. Ha chiesto Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil.

Le richieste dei sindacati

A fronte della volontà del Governo di un intervento “in tempi brevi” per contrastare l’inflazione, le parti sociali hanno avanzato le loro proposte: il taglio delle accise sui carburanti, l’allargamento dei beneficiari degli aiuti sulle bollette e del bonus da 200 euro per precari e autonomi, la possibilità di destinare i tagli al cuneo fiscale solo ai lavoratori, di detassare la contrattazione di secondo livello nonché di aumentare la tassazione degli extraprofitti per le imprese energetiche.