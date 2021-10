Inclusione: 200 aziende per un mese di iniziative

Al via dal 22 ottobre 4 Weeks 4 Inclusion, una maratona interaziendale di quattro settimane – Attesa la partecipazione di oltre 700 mila persone

Dal 22 ottobre al 22 novembre si svolge la seconda edizione di 4 Weeks 4 Inclusion, un’iniziativa internazionale dedicata all’inclusione che quest’anno, in Italia, coinvolge oltre 200 aziende, per un totale di circa 700mila dipendenti. Sul sito 4w4i è possibile consultare il programma della manifestazione e registrarsi a otto eventi che saranno trasmessi in streaming.

Per la giornata inaugurale del 22 ottobre, l’appuntamento principale sarà “Storie di inclusione” (alle ore 12:00), nel corso del quale si affronterà il tema dello sviluppo sociale ed economico, partendo dalle politiche aziendali sull’inclusione. Parteciperanno, fra gli altri, Roberto Fico, presidente della Camera, Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Salvatore Rossi, presidente di Tim, Laura Nurra, direttrice risorse umane di American Express Italia, Ernesto Ciorra, head of innovability di Enel, e Paola Angeletti, chief operating officer di Intesa Sanpaolo.

L’appuntamento del pomeriggio (alle 17) si intitola “Uguali perché diversi” e vedrà la partecipazione dei segretari di Cgil, Cisl e Uil – Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri – che faranno il punto sull’inclusione nel mondo del lavoro e sul ruolo delle parti sociali.