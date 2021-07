Incentivi Auto: dal 2 agosto le prenotazioni

Dal 2 agosto alle ore 10 sarà possibile prenotare sulla piattaforma del ministero dello Sviluppo Economico gli incentivi per l’acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni

Dopo la proroga, arriva il rifinanziamento da 350 milioni di euro per il fondo automotive valido per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2. All’interno di questa cifra, 40 milioni saranno dedicati alle auto usate, benzina o diesel, di classe non inferiore a euro 6 ed emissioni fino a 160 g/km di CO2.

Potrà usufruire dell’incentivo chi rottamerà una vettura immatricolata prima del gennaio 2011 o che abbia raggiunto i dieci anni nel periodo in cui viene richiesto l’ecobonus.

Dal 2 agosto alle ore 10 sarà, invece, possibile prenotare sulla piattaforma del ministero dello Sviluppo Economico gli incentivi per l’acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2, con e senza rottamazione, mentre dal 5 agosto potranno essere richieste le agevolazioni per i veicoli commerciali e speciali.

In particolare, i 350 milioni di euro che rifinanziano il fondo automotive vengono così ripartiti:

200 milioni per acquistare, esclusivamente con rottamazione, i veicoli con emissioni comprese tra 61-135 g/km CO2. Il contributo è di 1.500 euro;

60 milioni per ottenere l’extrabonus e acquistare veicoli con emissioni comprese tra 0-60 g/km CO2. Il contributo ammonta a 2.000 euro con rottamazione e a 1.000 senza;

50 milioni per l’acquisto di veicoli commerciali e speciali, di cui 15 milioni esclusivamente per i veicoli elettrici. Tra le novità del decreto Sostegni bis c’è la possibilità di acquistare con leasing finanziario, già a partire dal 25 luglio 2021, anche questa tipologia di veicoli. Restano invariati i contributi previsti dalla Legge di Bilancio 2021 e quindi prenotabili in base alla “Massa Totale a Terra -MTT” e all’alimentazione;