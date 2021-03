In asta la Porsche Taycan 4S d’autore per sostenere gli artisti

Le offerte si aprono il 6 aprile e si chiudono il 13 aprile su questa asta online per lotto unico, che viene offerta senza riserva il cui ricavato andrà a beneficio dell’organizzazione no profit svizzera Suisseculture Sociale per sostenere gli artisti in Svizzera che hanno lottato durante la pandemia COVID-19 .

Porsche Schweiz AG e RM Sotheby’s presentano l’asta solo online con la splendida Porsche Taycan 4S Artcar di Richard Phillips, la prima auto sportiva completamente elettrica del marchio, commissionata con l’opera d’arte di Queen of the Night di Mr. Phillips. La vettura già esposta presso il Centro Porsche di Ginevra a partire dal 1 ° marzo e presso il Centro Porsche di Zurigo dal 22 marzo, arriverà al Centro Porsche di Zurigo dopo l’asta. Al momento della vendita all’asta, verrà stipulato un contratto di vendita direttamente tra l’aggiudicatario e Porsche Schweiz AG. Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere pagato dall’aggiudicatario a Porsche Schweiz AG, che donerà il prezzo di aggiudicazione direttamente a Suisseculture Sociale. La Taycan Artcar è una Taycan 4S che è stata costruita per essere originariamente consegnata e utilizzata in Svizzera; sarà consegnato all’Offerente vincitore con il corrispondente Certificato di conformità europeo (CoC) che ne conferma l’idoneità a tutti i requisiti tecnici e di sicurezza svizzeri ed europei applicabili. All’aggiudicatario / acquirente non verranno forniti altri documenti che potrebbero essere necessari per l’esportazione, l’importazione, la registrazione o la certificazione o l’utilizzo su strade pubbliche.

Porsche auctions Taycan Artcar by Richard Phillips for charity

L’aggiudicatario deve soddisfare se stesso in merito a qualsiasi legislazione applicabile in merito all’importazione / certificazione e / o all’uso della Taycan Artcar nel paese di destinazione ed è l’unico responsabile dell’ottenimento di qualsiasi approvazione normativa per l’importazione o l’utilizzo su strade pubbliche della Taycan Artcar fuori dalla Svizzera.

Si prevede che l’immatricolazione e l’importazione al di fuori della Svizzera avvengano più facilmente nei paesi membri dell’UE. Pertanto, si prega di contattare RM Sotheby’s per domande riguardanti la registrazione degli offerenti da parte di clienti senza residenza in Svizzera o all’interno dell’Unione Europea.

La Taycan Artcar sarà consegnata all’aggiudicatario / acquirente EXW Porsche Schweiz AG, Rotkreuz, Svizzera. L’aggiudicatario / acquirente dovrà ritirare la Taycan Artcar a proprie spese in questo luogo.

Il Lotto sarà consegnato all’aggiudicatario / acquirente con immatricolazione stradale svizzera di un giorno e un chilometraggio di circa 150 km (93 miglia) a causa dell’utilizzo della mostra e del servizio fotografico. È considerata un’auto usata e viene venduta così com’è, dov’è, senza alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, secondo le Condizioni di contratto dell’Offerente.