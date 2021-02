Imprese: crediti agevolati da Banca Ifis e Veneto Sviluppo

Le aziende venete più colpite dal Covid potranno chiedere fino a 500 mila euro per finalità d’investimento e fino a 250 mila per supporto alla liquidità

Banca Ifis e Veneto Sviluppo, la finanziaria della Regione che supporta le aziende del territorio, hanno firmato un accordo per sostenere le imprese venete più colpite dalla pandemia. L’iniziativa prevede l’erogazione di co-finanziamenti fino a 500 mila euro per finalità d’investimento e fino a 250 mila euro per supporto alla liquidità. Inoltre, nell’ambito del finanziamento erogato da Banca Ifis, Veneto Sviluppo fornirà una quota di provvista pubblica a tasso zero alimentata dal Fondo di rotazione “Anticrisi attività produttive” istituito dalla Regione Veneto.

“Essere vicini alle imprese significa continuare a erogare credito anche in situazioni complesse, garantendo tempi rapidi e risposte chiare per accompagnare gli imprenditori verso la ripresa – commenta Raffaele Zingone, responsabile della direzione centrale affari di Banca Ifis – A questo proposito continuiamo a investire con convinzione nella partnership con Veneto Sviluppo, una collaborazione che ci permetterà di supportare con sempre più risorse le aziende del nostro territorio in questa fase di incertezza. Siamo ancora lontani da un ritorno alla normalità e muoversi in maniera integrata con le istituzioni è fondamentale. L’obiettivo è di continuare a iniettare fiducia per il futuro del nostro tessuto economico».

Secondo Gianmarco Russo, direttore generale di Veneto Sviluppo, “questa sinergia permetterà di rafforzare una rete sempre più capillare a supporto dell’economia reale del territorio”.