Iliad 1° azionista di Unieuro, investimento da 50 milioni

La società guidata da Xavier Niel ha acquistato il 12% del capitale – Il titolo Unieuro corre a Piazza Affari

Dalla telefonia agli elettrodomestici. Iliad allarga i suoi orizzonti e investe 50 milioni di euro in Unieuro. La quota acquistata tramite Iliad Holding Spa e Iliad Sa è pari al 12% del capitale, una percentuale che consente alla società guidata da Xavier Niel di diventare primo azionista del retailer di elettronica ed elettrodomestici davanti all’asset manager transalpino Amundi, titolare del 7,2% del capitale, a Mediolanum Gestione Fondi sgr (4,9%) e a Jp Morgan Asset Management (3,3%).

Scendendo nei dettagli dell’affare, L’acquisto è avvenuto attraverso operazioni sul mercato e del 12% complessivo, in base all’annuncio di Iliad, l’1,9% è stato comprato tramite un contratto di equity swap sottoscritto da Iliad Holding spa con scadenza il 17 settembre 2021, avente come sottostante azioni Unieuro.

“Dopo due anni di proficua collaborazione tra le due società nella distribuzione di sim dell’operatore attraverso le Simbox situate in 200 dei 500 punti vendita Unieuro, e mentre si appresta a entrare nel mercato della rete fissa, Iliad ha deciso di investire nel capitale di Unieuro per accompagnarla nel suo percorso di crescita e innovazione” recita la nota diffusa ieri in serata. Benedetto Levi, ceo di Iliad Italia, ha espresso il suo apprezzamento per “la squadra Unieuro e condividiamo con loro valori fondamentali: una costante volontà di innovare, un forte spirito imprenditoriale e una vera attenzione alla qualità della relazione con gli utenti e i consumatori”. In una nota successiva, Unieuro “in qualità di public company dà il benvenuto a Iliad Italia confermando la propria determinazione a continuare il percorso di creazione di valore a beneficio di tutti gli azionisti”.

Unieuro è il primo distributore di elettronica di consumo in Italia, attraverso 507 negozi diretti e indiretti che hanno generato 2,7 miliardi in termini di vendite, di cui poco meno del 50% nei grey goods (telefonia e It), con una quota di mercato che Equita stima superiore al 20%. Il gruppo, secondo Equita “ha contribuito al successo di Iliad attraverso la distribuzione di sim Iliad in 200 dei 270 negozi diretti”e gli analisti ritengono “che la mossa si inserisca nella strategia di ingresso nella rete fissa, dove probabilmente il gruppo ritiene di avere più bisogno di una rete di negozi per la vendita e l’assistenza”.

Nel frattempo, a Piazza Affari, il titolo Unieuro festeggia l’ingresso di Iliad nel capitale, guadagnando il 3,4% a 22,48 euro. Le azioni viaggiano massimi dalla quotazione avvenuta nella primavera del 2017 (11 euro il prezzo di collocamento).