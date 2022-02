Il Gruppo Hera conquista il primo premio assoluto Top Utility 2022

In occasione della decima edizione del premio Top Utility 2022, il Gruppo Hera riceve per la seconda volta il primo premio assoluto tra le aziende analizzate “per gli ottimi risultati raggiunti”

Il Gruppo Hera si aggiudica la medaglia d’oro di Top Utility 2022. Il premio, arrivato alla decima edizione, è assegnato dall’analisi compiuta sulle principali aziende dei settori acqua, energia e ambiente, dal team di ricerca Althesys, società di consulenza specializzata nel settore di pubblica utilità. Nella rosa dei migliori c’erano anche A2a, Iren, Lario Reti e Veritas. La premiazione si è tenuta in occasione dell’evento online “Digitalizzazione e sostenibilità per il futuro delle utility italiane”.

La multiutility italiana ha vinto il premio Top Utility Assoluto “per gli ottimi risultati ottenuti in tutte le aree analizzate, con particolare riferimento al rapporto con gli stakeholder, all’attenzione alla trasparenza e alla comunicazione. Hera si è inoltre confermata all’avanguardia nella digitalizzazione dei processi aziendali e nella sostenibilità delle operations”.

Ma non è la prima volta che il Gruppo Hera riceve questo riconoscimento, che arriva nel ventesimo anniversario della sua storia, iniziata nel 2002 dalla fusione di 11 aziende municipalizzate del territorio emiliano-romagnolo. Questo premio si aggiunge a quelli ottenuti nel 2012, nel 2014 e nel 2019 quando ha ricevuto il premio nella categoria comunicazione e trasparenza, nel 2015 e 2018 nella categoria sostenibilità e nel 2021 in quella per la parità di genere e tutela di diversità e inclusione.