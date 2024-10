Il gruppo Borletti punta ad acquistare Twinset dal fondo Carlyle: sul tavolo 250 milioni

Entro metà ottobre le offerte vincolanti. In lizza dovrebbero esserci altri due fondi internazionali, ma Borletti appare al momento in pole position

Twinset, casa di moda di Carpi, nella provincia di Modena, oggi di proprietà del fondo Carlyle potrebbe passare in mano al gruppo Borletti, una delle maggiori dinastie industriali italiane. Il gruppo, secondo indiscrezioni del Corriere, sarebbe pronto a sborsare per l’azienda emiliana guidata dall’amministratore delegato Stefano Varisco, fra i 200 e i 250 milioni di euro. Il processo di vendita, gestito dai consulenti di Rothschild è ancora aperto, con le offerte vincolanti attese per la metà di ottobre.

Altri due fondi internazionali sono interessati

In lizza dovrebbero esserci altri due fondi internazionali, ma Borletti appare al momento in pole position. Questa estate tre fondi avrebbero mostrato un interesse concreto per Twinset, avanzando offerte preliminari con una valutazione di circa 300-350 milioni di euro. Tra i potenziali compratori ci sarebbero player finanziari e asiatici, ma anche il gruppo americano Elliot, che in Italia è conosciuto soprattutto per gli investimenti in Tim e nell’Ac Milan.

Fondata dalla famiglia Borletti, una delle maggiori dinastie industriali italiane (già proprietaria della Rinascente e della catena francese Printemps) la società ha avuto nel suo portafoglio da circa 3 miliardi altre aziende della moda: i piumini tecnici MooRer, il brand di abbigliamento australiano Zimmermann e la canadese Moose knuckles. In Italia, poi, il gruppo Borletti ha investito in Grandi Stazione Retail, gestore dei maggiori scali ferroviari italiani in procinto di passare sotto il controllo dei fondi Dws e Omers per circa 1,2 miliardi. Ed è tuttora socio della catena di farmacie Hippocrates accanto al fondo francese Antin.

C’erano in programma la quotazione e l’aggregazione con Pinko

Non è la prima volta che Carlyle avvia una procedura per la cessione di Twinset: nel 2020 era stata avviata una procedura per individuare un nuovo investitore, ma la pandemia aveva bloccato tutto. Tra le ipotesi valutate in passato e poi non concretizzatesi anche una quotazione del marchio di moda a Piazza Affari e un’aggregazione con il Gruppo Pinko.

Twinset: nel 2024 ricavi visti a 210 milioni e margine operativo lordo a 35 milioni

Twinset è stata fondata nel 1987 da Simona Barbieri e Tiziano Sgarbi, affiancati nel capitale nel 2008 dal fondo Dgpa capital. Quattro anni più tardi, il fondo americano Carlyle ha fatto il suo ingresso nella compagine azionaria per poi salire gradualmente fino al 100% e avviare un percorso di internazionalizzazione e crescita. La società dovrebbe chiudere il 2024 con ricavi in crescita a circa 210 milioni e un margine operativo lordo intorno ai 35 milioni. Twinset gestisce 100 negozi di proprietà e 90 in franchising e, a metà settembre, ha sfilato per la seconda volta alla Fashion week di Milano.