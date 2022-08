Il femminismo delle celebrità aiuta o no il movimento? I vantaggi sono più importanti dei pericoli

Secondo la giornalista Premio Pulitzer Susan Faludi il femminismo delle celebrità è un modo pericoloso per perseguire il progresso delle donne perché cade così facilmente vittima dei suoi stessi strumenti e metodi – In parte è vero ma i vantaggi sono di gran lunga più importanti dei pericoli

In un lungo articolo sul “New York Times” dal titolo Feminism Made a Faustian Bargain With Celebrity Culture. Now It’s Paying the Price, la giornalista Premio Pulitzer Susan Faludi, che sta preparando un libro sul femminismo contemporaneo, prende in causa i recenti avvenimenti che hanno scosso gli attivisti e le attiviste femministe (il rovesciamento della sentenza Roe vs Wade e la sentenza del processo Depp-Heard) per riflettere proprio sui metodi d’azione del movimento.

Indubbiamente, il processo Depp-Heard ha messo in cattiva luce il movimento #MeToo e, più in generale, il femminismo, ma bisogna ricordare che il problema non è mai stato la sentenza in sé, quanto piuttosto il modo in cui i media ne hanno parlato. Si tratta di una questione assolutamente privata che è diventata immotivatamente il simbolo di un movimento più grande.

Anche per questo motivo trovo esagerato ricondurre il rovesciamento della sentenza Roe vs Wade alla sentenza del processo Depp-Heard, che può essere vero in parte ma risulta comunque un’analisi incompleta del contesto che ci ha condotti fino a qui. Invece, può essere considerata più indicativa la reazione della società, che a sua volta è indice di una cultura ancora troppo lontana dal movimento femminista.

Il femminismo delle celebrità arretra il progresso femminile

Secondo Susan Faludi, il femminismo pop delle celebrità è il principale responsabile dell’arretramento forzato del progresso femminile. E anche qui non mi trovo del tutto d’accordo. Forse sì, “la rappresentazione del femminismo da parte delle celebrità è un’arma a doppio taglio”, ma credo che i vantaggi siano di gran lunga più importanti dei pericoli.

Il femminismo della quarta ondata ha avuto il grandissimo pregio di diffondere il movimento a livello globale raggiungendo una potenza inaudita anche nelle aree più marginali e meno sviluppate del mondo. Di conseguenza, ha ampliato il proprio sguardo, diventando intersezionale e coinvolgendo nella lotta ogni parte oppressa della società.

Le celebrità e i social network non sempre diffondono la forma perfetta del femminismo, ma il femminismo non era perfetto neanche ai tempi della seconda ondata (che era principalmente bianco e borghese). Adesso tutte le persone che hanno internet possono avere accesso a migliaia di spunti diversi sul tema e partecipare alle discussioni aggiungendo il proprio punto di vista. È pressoché impossibile usare quotidianamente i social network o leggere il giornale online senza mai imbattersi nella parola “femminismo”.

Inoltre, il femminismo delle celebrità non ha certo dimenticato gli insegnamenti e le abitudini della seconda ondata: le femministe scendono ancora in piazza per manifestare e creano ancora collettivi o organizzazioni per riunirsi.

Probabilmente (e purtroppo) non ha ancora portato a vittorie politiche significative, ma ha certamente avuto un impatto importante nel dibattito sociale e politico, e soprattutto sull’educazione delle nuove generazioni. Non si può pretendere di vedere immediatamente i risultati, anche perché il mondo è ancora governato principalmente da uomini anziani, bianchi ed etero che prendono le decisioni e portano avanti il loro pensiero conservatore.

I diritti delle donne sempre in pericolo se regge la società patriarcale

I diritti delle donne sono e saranno sempre in pericolo se non cambiano le fondamenta su cui poggia la società. Ma sovvertire la struttura patriarcale che caratterizza e organizza da sempre la società richiede un impegno costante e la consapevolezza che ci vorrà molto tempo, perché si tratta di cambiare radicalmente la cultura.

Dunque, io e Susan Faludi non condividiamo il medesimo punto di vista, ma l’articolo ci offre importanti spunti di riflessione che invito ad approfondire.