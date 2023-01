Il Design Museum di Londra annuncia il programma 2023: mostre e premi

Design Museum presenta gli eventi e premi che avranno corso nel 2023

Ad aprire il programma del Design Museum di Londra sarà Ai Weiwei presenterà con una sua prima grande mostra incentrata sul design qui al Design Museum. Uno degli artisti più importanti al mondo di design e l’architettura e con una lettura verso l’impatto culturale e politico che abbraccia tutto il suo lavoro.

Ai Weiwei: Making Sense: 7 aprile – 30 luglio 2023

Ai Weiwei è uno degli artisti più significativi e riconosciuti che lavorano oggi. Conosciuto in tutto il mondo per la sua potente arte e il suo attivismo, Ai non fa distinzioni tra le discipline: la sua pratica spazia tra arte, architettura, design, cinema, collezionismo e curatela. Questa nuova importante mostra, sviluppata in collaborazione con Ai Weiwei, sarà la prima a presentare il suo lavoro come un commento sul design e su ciò che rivela sui nostri valori in cambiamento. Attraverso il suo impegno con la cultura materiale, Ai esplora la tensione tra passato e presente, mano e macchina, prezioso e senza valore, costruzione e distruzione. La mostra attinge al fascino di Ai per i manufatti storici cinesi, ponendo il loro artigianato tradizionale in dialogo con la storia più recente della demolizione e dello sviluppo urbano in Cina. Il risultato è una meditazione sul valore, su storie e abilità che sono state ignorate o cancellate. La mostra vedrà alcune delle opere più importanti di Ai esposte accanto a collezioni di oggetti mai visti e nuove commissioni realizzate per la mostra. Questo non è solo il commento personale di Ai sul design, ma è anche un’importante opportunità per i visitatori di vedere il suo lavoro attraverso una nuova lente.

The Offbeat Sari: 19 maggio – 17 settembre 2023

Il sari nell’India urbana si manifesta come un luogo per l’innovazione del design, un’espressione di identità e un oggetto artigianale che trasporta strati di significati culturali. A cura di Priya Khanchandani del Design la mostra svelerà le sue numerose forme, dimostrando che il sari è una metafora delle definizioni stratificate e complesse dell’India di oggi. Riunirà in prestito dozzine dei migliori sari del nostro tempo da designer, indossatori e artigiani in India. Indossato come indumento quotidiano da alcuni e considerato da altri formale o scomodo, il sari ha molteplici definizioni. Convenzionalmente un tessuto non cucito avvolto attorno al corpo, che può essere drappeggiato in vari modi, la sua forma non fissa gli ha permesso di trasformarsi e assorbire le mutevoli influenze culturali. Negli ultimi anni, il sari è stato reinventato. I designer stanno sperimentando forme ibride come abiti e abiti sari, sari precuciti e materiali innovativi come l’acciaio. I giovani nelle città che erano soliti associare il sari al “travestirsi” ora possono essere trovati indossando sari e scarpe da ginnastica mentre si recano al lavoro. Si possono trovare individui che indossano il sari come espressione di resistenza alle norme sociali e gli attivisti lo incarnano come oggetto di protesta.

Skateboard: 20 ottobre 2023 – 25 febbraio 2024

Questa mostra mapperà l’evoluzione del design dello skateboard dagli anni ’50 ad oggi. Mostrerà skateboard e componenti innovativi, insieme a fotografie e video di skate, completi di colonne sonore originali. Traccerà come gli skateboarder hanno conquistato marciapiedi, piscine e skate park progettando nuove tavole per adattarsi alle loro prestazioni, stile e ambiente. Curata e progettata dal designer industriale e skater Jonathan Olivares, questa sarà la prima mostra ad esplorare l’evoluzione del design dello skateboard in modo così dettagliato. Traccerà il modo in cui lo skateboard si è adattato ai diversi ambienti urbani, con ogni decennio che produce nuove tecniche. Presenterà anche la città attraverso un diverso paio di occhi, con spazi urbani e arredi urbani come panchine, corrimano e idranti, ciascuno con i propri ostacoli e sfide unici. La galleria rifletterà questa cultura, con aree in cui i visitatori possono rilassarsi e guardare clip di skater che usano il paesaggio stradale alla ricerca di stile e trucchi “NBD” (Never Been Done).

Premio Ralph Saltzman: 2 febbraio – 3 aprile 2023

Tornando al Design Museum per il suo secondo anno, il Premio Ralph Saltzman celebra i designer di prodotti emergenti, in riconoscimento dell’eredità del design di Ralph Saltzman. Creato da Lisa Saltzman per conto della Saltzman Family Foundation, il Premio Ralph Saltzman riflette l’impegno generale del Design Museum a promuovere nuovi talenti e favorire lo sviluppo di un vivace settore del design. Ogni anno, una giuria di luminari del design selezionerà alcuni dei più brillanti designer emergenti che stanno attualmente facendo scalpore nel campo del design del prodotto. Il vincitore, selezionato per il suo approccio innovativo ai temi contemporanei, riceve un onorario di £ 5.000 e espone il proprio lavoro nello spazio dell’atrio del Design Museum da febbraio all’inizio di aprile. Il designer di mobili Mac Collins è stato selezionato come vincitore del premio inaugurale nel 2022. Il Premio Ralph Saltzman è sostenuto dalla Saltzman Family Foundation.

Design Age Institute: 1 – 31 marzo 2023

Quest’estate, in collaborazione con l’Helen Hamlyn Center for Design del Royal College of Art, la mostra Future of Aging ha esplorato come il design stia trasformando il modo in cui la società può aiutare tutti a invecchiare con maggiore libertà e gioia. Presto si recherà a V&A Dundee. Nel 2023, un secondo display interattivo curato con Design Age Institute inviterà il pubblico a esplorare i diversi modi in cui l’innovazione e il design stanno aiutando a reinventare il modo in cui viviamo, lavoriamo e socializziamo in un mondo in cui un numero crescente di noi vivrà fino a 100 o di più. Il Design Age Institute è supportato da Research England.

Design Ventura: 28 aprile – 26 giugno 2023

Design Ventura è un concorso annuale di design e impresa per le scuole, gestito dal Design Museum in collaborazione con il programma globale di coinvolgimento dei giovani di Deutsche Bank “Born to Be”. Giunto alla sua tredicesima edizione, il concorso vede le scuole competere per far realizzare e vendere la loro idea di prodotto nel Design Museum Shop. Dal 2010 oltre 110.000 studenti hanno partecipato al progetto. Il brief del concorso 2022-23 è stato stabilito da Selasi Setufe MBE, Senior Architect and Innovation Sites Manager, Be First, e co-fondatrice di Black Females in Architecture. I vincitori saranno annunciati durante una cerimonia di premiazione presso il Design Museum, e seguirà la visualizzazione bimestrale delle opere selezionate e vincenti. Design Ventura viene fornito in collaborazione con Deutsche Bank.