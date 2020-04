Il Covid fa ancora più ricco Bezos: +24 miliardi

Secondo Bloomberg il boom degli acquisti online a il record di Amazon in Borsa hanno portato la fortuna personale di Bezos a 138,5 miliardi di dollari – Il servizio offerto da Amazon è sempre più importante e di recente ha creato 175.000 posti di lavoro – Sale anche Musk di Tesla – I grandi capitali beneficiano della liquidità delle banche centrali.

L’emergenza coronavirus sta spingendo gli acquisti online e di conseguenza esaltando gli affari di Amazon e del suo fondatore Jeff Bezos, che aumenta il proprio vantaggio nella classifica degli uomini più ricchi del pianeta, staccando gli altri paperoni. Secondo la ricostruzione del sito Bloomberg, infatti, il fondatore del sito di e-commerce più utilizzato al mondo sta beneficiando del divieto di spostamento e dei negozi fisici chiusi ormai quasi ovunque: ha guadagnato, dall’inizio della crisi, 24 miliardi di dollari, portando il suo patrimonio personale alla cifra record di 138,5 miliardi. Al secondo posto nel rally di inizio 2020 si piazza Elon Musk, che ha incrementato la sua fortuna di 10,4 miliardi.

“La persona più ricca del mondo sta diventando più ricca, anche in una pandemia, e forse proprio per questo”, scrive Bloomberg, rilevando che le azioni di Amazon hanno guadagnato solo nella giornata di martedì il 5,3%, portandosi oltre i 2.300 dollari, il valore più alto di sempre. Questo perché, mentre in Italia e in Europa le consegne sono state (almeno fino a poco fa) limitate ai soli prodotti ritenuti essenziali, negli Stati Uniti gli acquisti online sono schizzati alle stelle, tant’è che Bezos ha creato negli ultimi giorni ulteriori 75 mila posti di lavoro, da aggiungere alle 100 mila assunzioni già fatte nelle scorse settimane.

Nello stesso articolo Bloomberg si è anche interrogata sugli effetti della crisi da Covid-19 sulle diseguaglianze economiche. Come è noto, solo negli Stati Uniti quasi 17 milioni di persone stanno perdendo il lavoro, mentre però gli ultra ricchi, Bezos in testa, sembrano trarre beneficio dalla pandemia. Il perché è presto spiegato: nel caso di Amazon vale il discorso della crescita del business, ma più in generale, secondo Bloomberg, i grandi azionisti stanno traendo vantaggio dalla grande iniezione di liquidità delle banche centrali. Non è un caso che il patrimonio netto combinato delle 500 persone più ricche del mondo quest’anno è sì sceso di 553 miliardi, ma è già risalito del 20% dal suo minimo del 23 marzo.

Tornando a Bezos, i rialzi delle azioni di Amazon stanno facendo sempre più ricca anche la sua ex moglie, Mackenzie, alla quale è rimasta una quota del 4% nell’azienda, secondo gli accordi del divorzio. Il suo patrimonio netto è ora salito da 8,2 miliardi a 45,3 miliardi di dollari, che la posizionano al 18esimo posto nella classifica della ricchezza di Bloomberg, davanti a Mukesh Ambani, la persona più ricca dell’India, e ad un pezzo da novanta come il messicano Carlos Slim.